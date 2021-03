Beursgenoteerd Brussel heeft vorig jaar 6,3 miljard euro naar de aandeelhouders laten vloeien. Dat is een tiende minder dan vorig jaar, maar louter te wijten aan de stevige dividendknip bij AB InBev.

Zonder rekening te houden met brouwreus AB InBev stijgt de dividendstroom met 19 procent naar 5,3 miljard. De ongeziene maatregelen van de overheden en de centrale banken om de economie tijdens de coronacrisis niet volledig te laten ontsporen hebben hun resultaat niet gemist. Dat schrijft De Tijd zaterdag op basis van een analyse van de jaarresultaten van beursgenoteerd Brussel.

Wie alleen naar de nettowinst kijkt, is misschien teleurgesteld. De gezamenlijke nettowinst halveerde tot 9,4 miljard euro. Zonder de megabrouwer AB InBev blijft de winstdaling beperkt tot 24 procent. Dat is volgens De Tijd beter dan het helse jaar waarvoor veel analisten en bedrijven in de lente vorig jaar vreesden.

Bovendien werd de nettowinst gedrukt door een pak eenmalige factoren. Bij veel bedrijven hielp de steun van de overheid. De tijdelijke werkloosheid en andere loonsubsidies beperken de schade bij onder meer de bioscoopketen Kinepolis of de koffieservicegroep Miko.

Zonder rekening te houden met brouwreus AB InBev stijgt de dividendstroom met 19 procent naar 5,3 miljard. De ongeziene maatregelen van de overheden en de centrale banken om de economie tijdens de coronacrisis niet volledig te laten ontsporen hebben hun resultaat niet gemist. Dat schrijft De Tijd zaterdag op basis van een analyse van de jaarresultaten van beursgenoteerd Brussel. Wie alleen naar de nettowinst kijkt, is misschien teleurgesteld. De gezamenlijke nettowinst halveerde tot 9,4 miljard euro. Zonder de megabrouwer AB InBev blijft de winstdaling beperkt tot 24 procent. Dat is volgens De Tijd beter dan het helse jaar waarvoor veel analisten en bedrijven in de lente vorig jaar vreesden. Bovendien werd de nettowinst gedrukt door een pak eenmalige factoren. Bij veel bedrijven hielp de steun van de overheid. De tijdelijke werkloosheid en andere loonsubsidies beperken de schade bij onder meer de bioscoopketen Kinepolis of de koffieservicegroep Miko.