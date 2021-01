De lezers van Trends en een jury hebben Dirk Coorevits, de CEO van de Kempense bouwspecialiteitenproducent Soudal, verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2020. De 61-jarige West-Vlaming verzilvert daarmee zijn derde opeenvolgende nominatie.

Dirk Coorevits is de 36ste Trends Manager van het Jaar. Hij is in de erelijst de opvolger van Onno van de Stolpe, de oprichter en CEO van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos.

Coorevits werd 38 jaar geleden aangeworven door Vic Swerts, de oprichter van het Turnhoutse Soudal. De TEW'er ontpopte zich van exportmanager tot Swerts' operationele duizendpoot, vertrouweling en klankbord, en orkestreerde de groei van Soudal tot wereldspeler in voegmastieken en -siliconen, lijmen en polyurethaanschuim voor professionals en doe-het-zelvers.

De in Waregem geboren Coorevits leidt nu een bedrijf met bijna 3500 werknemers dat actief is in 140 landen en zelfs in precaire coronatijden op het groeipad blijft, intern en extern. Zo realiseerde Soudal de duurste overname in zijn geschiedenis. Voor het Arabische familiebedrijf Al Muqarram werd 50 miljoen euro op tafel gelegd. Een erg strategische deal, omdat Soudal zich daarmee resoluut op de kaart zet in het Midden-Oosten en de Oost-Afrikaanse regio aanboort. Mede dankzij deze deal rondt Soudal volgend jaar de kaap van 1 miljard euro omzet, net tien jaar nadat die ambitie openlijk werd uitgesproken. Al die groeijaren bleef Soudal onder Coorevits' leiding bijzonder winstgevend.

'Schitterend verhaal'

"Het verhaal van Soudal is schitterend, en Dirk Coorevits heeft daarin een knappe hoofdrol gespeeld", zegt juryvoorzitter Bart De Smet (voorzitter van Ageas) over de nieuwe laureaat. "Onder zijn leiding slaagt het nog altijd pure familiebedrijf erin elk jaar te groeien en alle rentabiliteitsratio's te verbeteren", klinkt het.

Coorevits legde eerder in zijn carrière mee de stevige fundamenten voor de geografische expansie van Soudal, waarvan het bedrijf nu de vruchten plukt. Coorevits blinkt uit in efficiëntie bij het managen van die externe groei, zonder de organische groei te veronachtzamen. De jury vindt het tot slot ook belangrijk dat Soudal onder Coorevits' leiding ook in moeilijke coronatijden geen krimp geeft, verder investeert in eigen land en jobs creëert.

Nummer één

"Onze normale strategie is organisch groeien, in landen waar we al aanwezig zijn nieuwe klanten zoeken, en meer producten aan de man brengen. En af en toe komt er eens overname die het proces versnelt", zegt Dirk Coorevits deze week in een interview met Trends.

"Wereldwijd staan nog heel wat bedrijven te koop. Daarbij is de continuïteit van Soudal altijd prioriteit nummer één. Wij zijn dus niet op zoek naar een overname van een bedrijf dat pakweg 500 miljoen euro omzet draait. Zo hebben we er ook al een aantal geweigerd van 300 miljoen euro omzet. Dat vinden wij te gevaarlijk. Naarmate we groeien, stijgen onze mogelijkheden, maar we gaan geen zotte toeren doen. Waarom ons in heel grote, risicovolle avonturen storten? Vic Swerts wil het bedrijf kunnen doorgeven aan zijn kinderen en kleinkinderen. We willen niet de sprong te ver wagen, zoals zoveel bedrijven ooit wel hebben gedaan en daardoor in de problemen zijn gekomen."

