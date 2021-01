Sinds woensdagavond mag Dirk Coorevits, de CEO van Soudal, ondervinden wat het is om Trends Manager van het Jaar te zijn.

Trends telt traditioneel vol spanning af naar de eerste dagen van januari. Waarom? De Trends Manager van het Jaar, natuurlijk! De ultieme bekroning voor ondernemerschap op topniveau. Persoonlijk keek ik er enorm naar uit. Dit is mijn eerste Trends Manager van het Jaar als hoofdredacteur. Tot vandaag moest ik het doen met de heroïsche verhalen over het traditionele Gala met zijn 1500 genodigden en zijn onwaarschijnlijk straffe erelijst. Onlangs sprak ik een ex-winnaar, een va...

Trends telt traditioneel vol spanning af naar de eerste dagen van januari. Waarom? De Trends Manager van het Jaar, natuurlijk! De ultieme bekroning voor ondernemerschap op topniveau. Persoonlijk keek ik er enorm naar uit. Dit is mijn eerste Trends Manager van het Jaar als hoofdredacteur. Tot vandaag moest ik het doen met de heroïsche verhalen over het traditionele Gala met zijn 1500 genodigden en zijn onwaarschijnlijk straffe erelijst. Onlangs sprak ik een ex-winnaar, een van 's lands top-CEO's. "Ik heb veel awards gewonnen, in binnen- en buitenland", vertelde die ex-laureaat. "Maar geen enkele heeft meer deuren geopend." Sinds woensdagavond mag Dirk Coorevits, de CEO van Soudal, ondervinden wat het is om Trends Manager van het Jaar te zijn. Voor één keer moet hij het zonder Gala doen. Maar de waardering zal niet minder zijn. Soudal rijdt zelfs in een moeilijk coronajaar een uitstekende rit. Het bedrijf stamt uit de Kempen, maar de CEO is een geboren West-Vlaming. Twee keer no nonsense, en dat zie je aan de resultaten. Soudal is een kerngezond groeibedrijf. In veertig jaar is het gegroeid van een bescheiden familiebedrijf tot een wereldspeler in voegsiliconen, lijm en polyurethaan met een verwachte jaaromzet van 1 miljard euro in 2021. In 2020 nam Soudal zijn nog sectorgenoot Al Muqarram in Dubai over en verschafte het zich zo een strategische toegang tot het Midden-Oosten.Dirk Coorevits heeft die lange, steile klim bijna integraal meegemaakt. Als vertrouweling van oprichter Vic Swerts, en al 22 jaar lang als CEO. Ze bestaan dus nog, de CEO's die dag na dag het vertrouwen van de aandeelhouders bevestigen en bevestigd zien. Die net als de mensen voor wie ze werken uitsluitend met de lange termijn bezig zijn, omdat ze simpelweg deel willen zijn van die lange termijn. In Trends van deze week leest u een uitgebreid interview met de nieuwe Trends Manager van het Jaar. Wat opvalt? Zijn bescheidenheid. "Ik hoop een normaal iemand te zijn", zegt hij. En zijn ambitie. Dirk Coorevits heeft een fors groeipad voor ogen. Die klip van 1 miljard omzet is maar een begin. "Het moet vooruitgaan", omschrijft hij zijn managementstijl. Drie keer was Dirk Coorevits genomineerd. De derde keer is de goede keer. Zijn award kreeg hij uit de handen van premier Alexander De Croo. Zijn Gala heeft hij nog tegoed.