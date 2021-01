Fabien Pinckaers, de oprichter en CEO van het snelgroeiende softwarebedrijf Odoo, is de Franstalige Manager van het Jaar. Hij staat symbool voor de vele Waalse technologiescale-ups.

Odoo ontwikkelt managementsoftware en andere digitale tools voor kmo's. Het bedrijf ontwikkelde vijftien jaar geleden zijn eerste product als opensourcesoftware. Vandaag heeft het 6,5 miljoen gebruikers over heel de wereld. Dat zijn er 2 miljoen meer dan in 2019. Er werken duizend mensen. Oprichter Fabien Pinckaers heeft nog altijd de meerderheid van de aandelen - een zeldzaamheid voor een bedrijf van die omvang.

Odoo groeide de voorbije jaren als kool, en daar zal corona weinig aan veranderen. "Covid zal een impact hebben", geeft Fabien Pinckaers toe. "Maar die zal heel beperkt zijn: in plaats van de 65 procent groei die we nastreefden in 2020, zullen we rond 50 procent uitkomen."

De ambitie van Pinckaers is daarmee nog lang niet gestild. "Ons huidige aantal gebruikers vervalt in het niets bij wat het ooit zal zijn", zegt hij met een glimlach. "Als je kijkt naar hoeveel bedrijven we wereldwijd kunnen bereiken, hebben we maar een klein marktaandeel." Daarnaast wil Odoo zich stilaan ook op grotere bedrijven richten en versnelt het de uitbouw van een afdeling die websites bouwt. Het grote voorbeeld daar is het Amerikaanse WordPress. Het bedrijf evolueert naar een omzet van 100 miljoen euro, waarvan ongeveer 80 procent terugkerende inkomsten zijn, via abonnementen.

Ondanks die grote ambitie leidt Fabien Pinckaers zijn groep nog altijd op een atypische manier. Alles wat operationeel is, laat hij over aan zijn teams. "Mijn rol is ervoor te zorgen dat Odoo kan blijven groeien", legt hij uit. "Ik houd me bezig met waar ik de grootste impact kan hebben, zoals het oplossen van de knelpunten van het bedrijf, het verbeteren van afdelingen die minder goed werken, het opzetten van processen en het transformeren van producten."

