Eén op de vier bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren, zitten nu in problemen, aldus werkgeversfederatie VBO. Er zijn ook bedrijven voor wie de crisis een meevaller opleverde, zoals Soudal. Het bedrijf uit Turnhout is wereldspeler in siliconen om spleten, voegen en kieren in muren op te vullen, en is ook bekend om het isolerende polyurethaanschuim, verpakt in aerosolbussen. In dat product is Soudal wereldmarktleider. De omzet van Soudal kende een terugval in april en mei, maar daarna ging de goeie kant uit.

'Heel veel mensen hebben hun huis zelf gerenoveerd tijdens de lockdown, en dat heeft ons sterk geholpen' zegt Dirk Coorevits, CEO van Soudal. 'De doe-het-zelf sector heeft geboomd. In een aantal landen zagen de doe-het-zelfketens hun omzet met 50 tot 60 procent stijgen. Uiteindelijk is Soudal erin geslaagd om te groeien in 2020, met twee procent', zegt Coorevits in Trends Talk, de nieuwe talkshow op Kanaal Z in samenwerking met Trends.

Coorevits is er dit weekend te gast als nieuw verkozen Manager van het Jaar, een eretitel uitgereikt door Trends en Kanaal Z. Coorevits werkt al bijna 40 jaar voor Soudal, waarvan ruim de helft als CEO. In het programma vertelt Coorevits over zijn ervaringen aan het hoofd van het bedrijf, en over zijn visie op management. Hij is zelf geen jobhopper, en werft ook geen jobhoppers aan. 'Ik zal ze niet eens uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Iemand die elke twee jaar van job verandert, daar kunnen we niks mee aanvangen,' zegt Coorevits.

Soudal is actief in liefst 140 landen. In de helft daarvan heeft het ook productievestigingen. Coorevits behoudt het overzicht dankzij een geoliede organisatie. In China heeft hij echter niet de beste ervaringen. Ooit kocht Soudal daar een concurrent, die meteen daarna zelf opnieuw begon te produceren, enkele kilometers verderop. Het was niet de enige nare ervaring van Soudal in China, maar het land evolueert in gunstige zin, aldus Coorevits. 'Neem de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften. China wordt daarin steeds strenger, ook voor Chinese bedrijven. Er zijn al Chinese concurrenten van ons gesloten omdat ze niet voldeden aan de normen'.

Coorevits beëindigt de uitzending met een paar bedenkingen over Soudal als sponsor van de wielerploeg Lotto Soudal. 'Voor ons is dat puur zakelijk,' zegt Coorevits. 'Het is geen hobby, we gaan bijvoorbeeld niet fietsen met het management.' Wielersponsoring de goedkoopste manier om reclame te voeren, volgens Coorevits. Want de wielerploegen dragen de naam van hun sponsor. 'Als je in de media hoort: 'Anderlecht speelt tegen Juventus', kan u dan zeggen welk bedrijf er op de shirts van de ploegen prijkt?'

Bekijk hieronder het volledige interview met Trends Manager van het Jaar Dirk Coorevits in Trends Talk:

