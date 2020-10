Dirk Coorevits, CEO van Soudal, is de vierde genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Dirk Coorevits

Heeft de uitbraak van het coronavirus tot paniek geleid?

"Nee, van defaitisme is hier allerminst sprake. De bestellingen komen nog altijd vlot binnen. We hebben een solvabiliteitsratio van 50 procent. Dan kun je tegen een stoot. We hebben zelfs geen enkele maand verlies geleden en we hebben geen beroep moeten doen op onze kredietlijnen.

"Doordat we fabrieken moesten sluiten, was april de slechtste maand. De omzet zat 35 à 40 procent onder het budget. Maar door de grote spreiding van onze markten viel het, ondanks de apocalyptische voorspellingen, allemaal wel mee. Tot eind september zitten we nog 1 procent onder vorig jaar, maar tegen eind dit jaar komen we net boven de omzet van vorig jaar uit. Volledig organisch, dus zonder de overname die we binnenkort aankondigen. Het zal nog altijd een heel goed jaar zijn. Tegen identieke wisselkoersen zouden we zelfs met 4 à 5 procent zijn gegroeid."

Welke plannen heeft Soudal?

"We hebben de bouwvergunning ingediend voor een fabriek voor voegmastieken in Turnhout. Dat is onze fabriek van de toekomst. In Rusland hebben we er een die klaar is, maar nog opgestart moet worden. We willen ook een nieuwe fabriek bouwen in Turkije en China, en we zijn er een aan het bouwen in Zuid-Korea. We breiden uit in Slovenië, doen iets in Brazilië, hebben een lap grond gekocht naast onze fabriek in Kentucky, zetten een nieuw gebouw in Leverkusen en hebben de bouwaanvraag ingediend voor een nieuwe lijmfabriek in Polen. Kortom: overal waar we zitten, willen we uitbreiden."

Waar moet Soudal binnen tien jaar staan?

"We willen in Azië en Amerika even actief zijn als in Europa. We staan sterk in mastiek en PU-schuim, maar willen ons ook veel meer toeleggen op lijmen. We hebben daarnaast veel nieuwe ontwikkelingen in de pijplijn rond de hoofdthema's veiligheid en duurzaamheid. Heel wat grondstoffen krijgen vroeg of laat een slechte naam, terecht of ten onrechte. Dus werken we onder meer aan de ontwikkeling van oplossingen op basis van water. En alles moet ooit herbruikbaar zijn. Daar investeren we fors in."

Wat doet het bedrijf?

Het Turnhoutse familiebedrijf Soudal, opgericht door baron Vic Swerts, is Europa's grootste onafhankelijke producent van chemische bouwspecialiteiten, zoals siliconen- en andere voegkitten, lijmen en PU-schuim, zowel voor de vakman als de particuliere gebruiker. In PU-schuim is de groep zelfs 's werelds grootste. Soudal is aanwezig in 140 landen en telt 20 fabrieken en 69 buitenlandse filialen.

Het markantste feit van het voorbije jaar

"Uiteraard heeft de corona-epidemie ons leven serieus in de war gestuurd", vertelt CEO Dirk Coorevits. "Maar we werken in principe nog altijd zoals in andere jaren: we leveren aan onze klanten, ontwikkelen nieuwe producten, bouwen fabrieken en starten op in nieuwe landen. We kondigen over enkele weken een overname aan op een plaats op de wereldkaart waar we tot nu wat minder actief waren. Kortom: we slagen erin alles te doen zoals in een normaal jaar."

De grootste uitdaging

"Onze mensen beschermen en hen gemotiveerd aan het werk houden, en de band met het bedrijf intact houden, staat voorop. Wij houden van interactie. Als mensen thuis werken, mis je toch de sprankelende creativiteit en de drive", zegt Coorevits. "Wij zijn niet zo arrogant dat we zeggen dat wij boven de markt staan en helemaal geen impact van corona zullen voelen. Het risico bestaat dat de tweede golf ons meer pijn doet dan de eerste. Maar we zullen proberen daar niet onder te lijden. De cijfers zullen heel goed zijn dit jaar en we kunnen al onze investeringsplannen uitvoeren zoals gepland. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet."

Vandaar de keuze

Soudal kan ook in dit coronajaar kerngezonde resultaten voorleggen. Coorevits zet de internationale expansie van het bedrijf onverminderd voort, waarbij hij overnames niet schuwt. Hij houdt Soudal daarmee mooi recht op het pad naar een omzet van 1 miljard euro - een ambitie die lang geleden werd uitgesproken.

CV - Geboren in 1959 - Studie toegepaste economische wetenschappen aan UFSIA Antwerpen, advanced management aan Vlerick & Insead - 1982: start carrière bij Soudal en wordt al snel verantwoordelijk voor export - Sinds 1998: algemeen directeur-CEO Soudal - Omzet 2019: 893 miljoen euro - Nettowinst 2019: 46 miljoen euro - Aantal werknemers: 3242

