De kans is groot dat financieel directeur Dieter Vranckx de Duitse Christina Foerster opvolgt als CEO van Brussels Airlines.

Dieter Vranckx, de huidige financieel directeur van de luchtvaartmaatschappij, is de grootste kanshebber om CEO te worden van Brussels Airlines, melden bronnen binnen het bedrijf nadat De Standaard zijn naam had vernoemd.

Eerder op de dag zei covoorzitter van Brussels Airlines Etienne Davignon - in een reactie op het bericht dat Foerster opstapt als CEO - dat er een opvolgingsplan klaar ligt bij de luchtvaartmaatschappij.

De opvolger van Foerster zal zich in ieder geval moeten buigen over het toekomstplan 'Reboot'. Via dat plan wil Brussels Airlines tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent behalen, onder meer door een kostenbesparing van meer dan 160 miljoen euro op jaarbasis. Daarbij sneuvelen ook banen, maar dat zou worden opgevangen door vrijwillig vertrek van een aantal medewerkers. Overleg met de vakbonden daarover volgt nog.

Dieter Vranckx is van nabij betrokken bij de uitwerking van het plan. Hij is namelijk de projectleider ervan. Begin november stond hij nog samen met Foerster en HR-directeur Bert Van Rompaey de media te woord om uitleg te geven bij de doelstellingen van het toekomstplan.

De Belg Vranckx is overigens goed vertrouwd met het Duitse moederbedrijf. Hij werkte nog voor Sabena, maar ging na het faillissement ervan in 2001 aan de slag bij Lufthansa. In mei 2018 werd hij aangeduid als financieel directeur (CFO) - en ook 'deputy CEO' - van dochter Brussels Airlines.

Verwacht wordt dat de raad van bestuur van Brussels Airlines zich nog deze week over de opvolging van de huidige CEO, Christina Foerster, beraadt. Foerster krijgt een directiefunctie bij Lufthansa. Ze start er op 1 januari 2020.