Nog geen half jaar nadat zakenman Marc Coucke in het energiebedrijf EnergyVision stapte en er zowat 20 miljoen euro in stak, voert hij zijn investering op. Coucke en andere investeerders pompen samen 26,5 miljoen euro in het bedrijf, zo meldt EnergyVision zelf.

EnergyVision bestaat sinds 2014 en is actief in België, Marokko en China. De groep plaatst jaarlijks naar eigen zeggen meer dan 400.000 zonnepanelen, en wierp zich ook op de markt van laadpalen voor elektrische auto's.

Het bijzondere aan EnergyVision is dat het de zonnepanelen gratis installeert bij particulieren en kmo's. De klanten betalen vervolgens minder voor hun elektriciteit dan gangbaar is. Dat begon in Brussel, waar er nog groenestroomcertificaten bestaan, maar binnenkort wil het bedrijf ook in Vlaanderen en Wallonië commercieel van start gaan als leverancier.

Het bedrijf was sinds de start in 2014 steeds volledig in handen van oprichters Maarten Michielssens, Hassan Mourhit en Koen Decourt, maar eind vorig jaar kwam Coucke erbij via een eerste kapitaalsverhoging.

Onlangs volgde dus een nieuwe kapitaalronde van 26,5 miljoen euro, waarbij Coucke opnieuw een bijdrage leverde. Volgens CEO Maarten Michielssens heeft Coucke via zijn investeringsmaatschappij Alychlo intussen al ongeveer 25 miljoen euro geïnvesteerd.

Behalve Coucke is ook Christian Teunissen, CEO van vastgoedbedrijf Xior, van de partij. Andere private investeerders willen discreet blijven, aldus Michielssens. Het investeringsvehikel van het Brussels Gewest, finance&invest.brussels, komt volgens de CEO met 2,5 miljoen euro over de brug.

