Trends stelt elk jaar de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. De editie 2022 opent met de rangschikking voor Brussel. In de categorie grote bedrijven is EnergyVision de primus. Bij de middelgrote bedrijven gaat Obelis met de eer lopen, bij de kleine bedrijven Zensor. Zij krijgen de titel van Ambassadeur van de Brusselse Gazellen.

Trends maakt ieder jaar een grote rekenoefening: een rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land. De gelukkigen die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar 21ste editie toe.

De Brusselse Gazellen komen eerst aan de beurt. De rangschikking kunt u bekijken via de links in het blauwe kader onderaan. In de komende weken volgen de Gazellen van de vijf Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 4 mei, met de rangschikking van de snelste groeiers van heel Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie van de rangschikking vindt u via dezelfde link onderaan dit artikel. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of 'Ambassadeur' in de Trends-terminologie. Voor deze eretitel gelden immers bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn, en geen dochter zijn van een buitenlands bedrijf. Daarom is het goed mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het op een lagere plaats in de rangschikking staat.

Ambassadeurs: EnergyVision, Obelis en Zensor

Dat is het geval voor EnergyVision de Ambassadeur van de Brusselse Gazellen in de categorie grote bedrijven. De installateur van zonnepanelen staat op de 4de plaats in de rangschikking. In het Brusselse Gewest is EnergyVision actief onder de merknaam Brusol. Sinds 2018 heeft Brusol zonnepanelen geïnstalleerd op meer dan 4.000 Brusselse huizen en kmo's. Tussen 2016 en 2020 is de omzet in België verdubbeld van 19 naar 38 miljoen euro voor de groep, die een geconsolideerde omzet van ongeveer 100 miljoen aankondigt. Er werken 140 mensen, van wie 90 in België. Naast de hoofdkantoren in Gent en Brussel heeft EnergyVision ook kantoren en magazijnen in Khouribga en Casablanca in Marokko en in Tianjin in China. De groep installeert meer dan 400.000 zonnepanelen per jaar.

"In de komende maanden zullen we in Brussel ook zo'n duizend laadstations installeren", zegt CEO Maarten Michielssens. In die context kondigde EnergyVision begin dit jaar de komst aan van Marc Coucke, via zijn investeringsmaatschappij Alychlo. Die heeft ingeschreven op een kapitaalverhoging van 10 procent aan nieuw uit te geven aandelen voor een bedrag van 39,5 miljoen euro

De Ambassadeur bij de middelgrote Gazellen is Obelis, een adviesbureau dat is gespecialiseerd in de regelgeving van de Europese Unie. Het helpt fabrikanten van buiten de EU om hun producten in overeenstemming te brengen met de Europese regels. Het familiebedrijf werd in 1988 opgericht door Gideon Elkayam. Het groeitempo hield gelijke tred met de Europese regelgeving over de conformiteit van producten. "Wij zijn geen distributeurs", legt Gideon Elkayam uit. "Wij vertegenwoordigen buitenlandse fabrikanten die de Europese markt willen betreden. We zorgen ervoor dat hun producten voldoen aan de normen en voorschriften die in de EU gelden." De activiteiten van de onderneming begonnen in 1991 met medische apparatuur. Sindsdien heeft Obelis zijn expertise uitgebreid tot andere domeinen zoals in-vitrodiagnostiek, cosmetica en voedingssupplementen.

Die sterke groei van Obelis is onder meer te danken aan de coronacrisis, waardoor testtoestellen moesten worden goedgekeurd, en aan brexit. "Bedankt, brexit", zegt Gideon Elkayam. "Nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, moeten de Britse bedrijven de EU-regelgeving naleven als zij toegang willen tot onze markt." Naast de hoofdzetel in Brussel heeft Obelis ook kantoren in Israël en China. Er werken ongeveer 100 mensen, van wie 75 in Brussel.

De Ambassadeur bij de kleine Gazellen is Zensor, een spin-off van de VUB die via een innovatieve technologie corrosie van materialen detecteert. Het bedrijf plaatst sensoren op bruggen, windmolens, elektriciteitsmasten en boorplatformen, om data over de corrosie te verzamelen en zo inzicht te krijgen in de slijtage. Door algoritmes toe te passen op de data krijgt Zensor ook een idee van de levenscyclus van de infrastructuur, en kan het helpen om de infrastructuur langer operationeel te houden.

Zensor gebruikt de technologie ook voor inspectie van industriële productieprocessen. Dankzij de sensoren die het op de productielijnen installeert, kan het permanent toezicht houden om stilstand te voorspellen en zo de productie te optimaliseren. "Door te anticiperen op een probleem aan een kraan, bijvoorbeeld, kunnen we een productiestilstand vermijden of inkorten", aldus oprichter en CEO Yves Van Ingelgem.

