EnergyVision is in het Brussels Gewest actief onder de merknaam Brusol. Het installeert zonnepanelen, verkoopt groene en lokale energie en is in 2021 op de markt van de elektrische mobiliteit gesprongen.

EnergyVision werd in 2014 in Gent opgericht door Maarten Michielssens, Hassan Mourhit en Koen Decourt. "We zijn begonnen nadat de subsidies voor zonnepanelen zich hadden vermenigvuldigd", zegt CEO Maarten Michielssens. "Daarom hebben we eerst gekeken naar China, dat niet alleen 's werelds grootste markt voor fotovoltaïsche energie is, maar ook de grootste producent van zonnepanelen. Dat is een groeisector waar wij een kleine niche in hebben kunnen vinden. Daarnaast zijn we actief in Marokko. Wij hebben de winst van die twee markten gebruikt om de ontwikkeling van onze activiteiten in België te financieren. Eerst in Vlaanderen, dan in Brussel en Wallonië."

In het Brussels Gewest is EnergyVision actief onder de merknaam Brusol. Sinds 2018 heeft Brusol zonnepanelen geïnstalleerd op meer dan 4.000 Brusselse huizen en gebouwen van kmo's. Tussen 2016 en 2020 is de omzet in België verdubbeld van 19 naar 38 miljoen euro, terwijl de groep een geconsolideerde omzet van ongeveer 100 miljoen aankondigt. Er werken 140 mensen, van wie 90 in België. Naast de hoofdkantoren in Gent en Brussel heeft EnergyVision ook kantoren en magazijnen in Khouribga en Casablanca in Marokko en in Tianjin in China. De groep installeert meer dan 400.000 zonnepanelen per jaar. "Sinds 2020 verkopen we met Brusol ook 100 procent groene en 100 procent Brusselse energie", voegt Maarten Michielssens eraan toe. "In de komende maanden zullen we ook in Brussel zo'n duizend laadstations installeren."

Energietransitie

In die context kondigde EnergyVision begin dit jaar de komst aan van Marc Coucke, via zijn investeringsmaatschappij Alychlo. Die heeft ingeschreven op een kapitaalverhoging van 10 procent aan nieuw uit te geven aandelen voor een bedrag van 39,5 miljoen euro. EnergyVision zal zich niet beperken tot Brussel voor de plaatsing van oplaadstations. "We willen ons land helpen voor te bereiden op de elektrische auto's die de komende jaren op de weg zullen komen", aldus de CEO. "We doen dat op een 100 procent Belgische manier. Wij streven naar snelle groei, voordat buitenlandse bedrijven onze markt overspoelen."

EnergyVision zet zich volledig in voor de energietransitie met zijn wereldwijde investeringsplan voor 2030, dat dit decennium voorziet in de bouw en het onderhoud van zonnepanelen met een totale capaciteit die gelijk is aan die van de kerncentrales van Doel op zijn drie belangrijkste markten. "We doen dat zonder enige subsidie of overheidssteun", klinkt het nog bij EnergyVision.

4.000 huizen en kmo's in Brussel hebben zonnepanelen van Brusol.

