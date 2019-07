Tien jaar geleden vocht Alro Group om te overleven, vandaag heeft het Limburgse bedrijf 1000 werknemers, een omzet van ruim 100 miljoen euro en het investeringsfonds Gimv als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Alro lakt onderdelen van auto's en vrachtwagens. De komst van de elektrische wagen moet voor een nieuwe stroomstoot zorgen.

" De markt voor elektrische auto's staat nog maar aan haar begin. Over vijf jaar worden het er oneindig veel meer." Jan Craenen, de CEO van Alro Group, is in zijn nopjes. De elektrische auto betekent extra business. Alro is een coatingbedrijf. Het legt een laklaag op onderdelen van auto's en vrachtwagen. Zowat alle grote merken zijn klant, van de autoproducenten Volkswagen en BMW tot de vrachtwagenbouwers DAF en Volvo.

...