Nu de coronacrisis wereldwijde proporties heeft aangenomen, doen de Chinese producenten van mondmaskers gouden zaken. Volgens het Chinese dataplatform Tianyancha zijn er sinds begin dit jaar bijna 9000 nieuwe fabrikanten opgestart.

De wereldwijde vraag naar chirurgische mondmaskers en FFP-beschermingsmaskers zorgt voor een boom van bedrijvigheid bij de Chinese producenten van deze levensreddende beschermingsmiddelen. Volgens het Chinese businessdataplatform Tianyancha zijn er in de eerste twee maanden van dit jaar 8950 nieuwe producenten opgestart.

In de Chinese pers verschijnen verhalen over hoe ondernemers in elf dagen nieuwe mondmaskerfabrieken uit de grond stampen. Vooral de productie van de FFP-maskers blijkt lucratief te zijn. Ze zijn vooral bedoeld voor de hulpverleners in de zorg en worden wereldwijd geëxporteerd. De nood is overal hoog. Ook in ons land is het aankopen van professionele mondmaskers een topprioriteit.

"Een machine om mondmaskers te produceren is een echte geldpers", zegt Shi Xinghui in The Jakarta Post. Hij is de verkoopmanager van een Chinese machinebouwer die productielijnen voor FFP-mondmaskers produceert. "De winst op een mondmasker is nu een paar centen hoger dan voor de crisis. De productie van 60.000 tot 70.000 mondmaskers per dag is zoals geld printen."

Grondstoffen worden duurder

Qi Guangtu investeerde meer dan 50 miljoen yuan (6,4 miljoen euro) in een nieuwe machinefabriek in Dongguan. Twee dagen na het einde van de lockdown draait zijn productielijn op volle toeren, continu. "Het terugverdienen van de investering is geen probleem", zegt de ondernemer. Hij verkocht al 70 mondmaskermachines voor meer dan 500.000 yuan (64.000 euro) het stuk. Zijn orderboek is goed gevuld, er staan nog meer dan 200 bestellingen in, goed voor 100 miljoen yuan (13 miljoen euro). "De machines verdienen zichzelf in vijftien dagen terug", zegt Qi.

Vooral klassieke textielfabrikanten schakelen over op de lucratieve mondmaskers. Ze worstelen wel met hogere kosten voor de aankoop van grondstoffen, maar de klanten zijn nu bereid die te betalen. Volgens officiële cijfers van China bedraagt de dagelijkse productie van mondmaskers in het land meer dan 116 miljoen stuks.

