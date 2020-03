Nu de coronacrisis wereldwijde proporties heeft aangenomen, doen de Chinese producenten van mondmaskers gouden zaken. Volgens het Chinese dataplatform Tianyancha zijn er sinds begin dit jaar bijna 9000 nieuwe fabrikanten opgestart.

De wereldwijde vraag naar chirurgische mondmaskers en FFP-beschermingsmaskers zorgt voor een boom van bedrijvigheid bij de Chinese producenten van deze levensreddende beschermingsmiddelen. Volgens het Chinese businessdataplatform Tianyancha zijn er in de eerste twee maanden van dit jaar 8950 nieuwe producenten opgestart.

In de Chinese pers verschijnen verhalen over hoe ondernemers in elf dagen nieuwe mondmaskerfabrieken uit de grond stampen. Vooral de productie van de FFP-maskers blijkt lucratief te zijn. Ze zijn vooral bedoeld voor de hulpverleners in de zorg en worden wereldwijd geëxporteerd. De nood is overal hoog. Ook in ons land is het aankopen van professionele mondmaskers een topprioriteit.

"Een machine om mondmaskers te produceren is een echte geldpers", zegt Shi Xinghui in The Jakarta Post. Hij is de verkoopmanager van een Chinese machinebouwer die productielijnen voor FFP-mondmaskers produceert. "De winst op een mondmasker is nu een paar centen hoger dan voor de crisis. De productie van 60.000 tot 70.000 mondmaskers per dag is zoals geld printen."

Grondstoffen worden duurder

Qi Guangtu investeerde meer dan 50 miljoen yuan (6,4 miljoen euro) in een nieuwe machinefabriek in Dongguan. Twee dagen na het einde van de lockdown draait zijn productielijn op volle toeren, continu. "Het terugverdienen van de investering is geen probleem", zegt de ondernemer. Hij verkocht al 70 mondmaskermachines voor meer dan 500.000 yuan (64.000 euro) het stuk. Zijn orderboek is goed gevuld, er staan nog meer dan 200 bestellingen in, goed voor 100 miljoen yuan (13 miljoen euro). "De machines verdienen zichzelf in vijftien dagen terug", zegt Qi.

Vooral klassieke textielfabrikanten schakelen over op de lucratieve mondmaskers. Ze worstelen wel met hogere kosten voor de aankoop van grondstoffen, maar de klanten zijn nu bereid die te betalen. Volgens officiële cijfers van China bedraagt de dagelijkse productie van mondmaskers in het land meer dan 116 miljoen stuks.

Van promotiemateriaal naar mondmaskers

De Leuvense ondernemer Koen Mesure bevestigt de rush op de Chinese mondmaskers. Met zijn bedrijf Xpect, actief in promotiemateriaal, doet hij al meer dan twintig jaar handel met China. "Op vraag van mijn schoonbroer die longarts is, hebben wij ons sinds vier weken toegelegd op de import van allerhande persoonlijk beschermend materiaal, met de nadruk op kwalitatieve FFP2-mondmaskers", zegt Mesure. "Wij hebben een heel reeks fabrieken in kaart gebracht en ook een audit verricht in de fabrieken die volgens ons het meest geschikt zijn. We werken voornamelijk met producenten die al voor de coronacrisis mondmaskers voor de medische wereld produceerden. Momenteel leveren wij zeer grote hoeveelheden maskers in heel Europa en Amerika."

Koen Mesure bevestigt dat de prijzen voor mondmaskers buiten proportie zijn. "Door de enorme vraag zijn de prijzen van de grondstoffen, een mondmasker bestaat uit diverse lagen nonwoven polyester stoffen, enorm gestegen en is er constant een opbod van westerse klanten om sneller bediend te worden. De Chinese fabrieken spelen daar na hun eigen lockdown nu gretig op in." Xpect heeft mensen in China en onderhandelt ter plaatse om dagelijks vaste volumes te kunnen verkrijgen vanuit een zestal fabrieken. "We proberen ook de prijzen vast te leggen, maar dit is minder evident", zegt Mesure. Ondertussen heeft zijn bedrijf ook in België al heel wat woonzorgcentra bediend. "Deze instellingen komen pas op de tweede of derde rij via de distributie van de overheid, terwijl deze groep mensen echt degelijke bescherming verdienen", stelt Mesure.

De wereldwijde vraag naar chirurgische mondmaskers en FFP-beschermingsmaskers zorgt voor een boom van bedrijvigheid bij de Chinese producenten van deze levensreddende beschermingsmiddelen. Volgens het Chinese businessdataplatform Tianyancha zijn er in de eerste twee maanden van dit jaar 8950 nieuwe producenten opgestart.In de Chinese pers verschijnen verhalen over hoe ondernemers in elf dagen nieuwe mondmaskerfabrieken uit de grond stampen. Vooral de productie van de FFP-maskers blijkt lucratief te zijn. Ze zijn vooral bedoeld voor de hulpverleners in de zorg en worden wereldwijd geëxporteerd. De nood is overal hoog. Ook in ons land is het aankopen van professionele mondmaskers een topprioriteit."Een machine om mondmaskers te produceren is een echte geldpers", zegt Shi Xinghui in The Jakarta Post. Hij is de verkoopmanager van een Chinese machinebouwer die productielijnen voor FFP-mondmaskers produceert. "De winst op een mondmasker is nu een paar centen hoger dan voor de crisis. De productie van 60.000 tot 70.000 mondmaskers per dag is zoals geld printen."Qi Guangtu investeerde meer dan 50 miljoen yuan (6,4 miljoen euro) in een nieuwe machinefabriek in Dongguan. Twee dagen na het einde van de lockdown draait zijn productielijn op volle toeren, continu. "Het terugverdienen van de investering is geen probleem", zegt de ondernemer. Hij verkocht al 70 mondmaskermachines voor meer dan 500.000 yuan (64.000 euro) het stuk. Zijn orderboek is goed gevuld, er staan nog meer dan 200 bestellingen in, goed voor 100 miljoen yuan (13 miljoen euro). "De machines verdienen zichzelf in vijftien dagen terug", zegt Qi.Vooral klassieke textielfabrikanten schakelen over op de lucratieve mondmaskers. Ze worstelen wel met hogere kosten voor de aankoop van grondstoffen, maar de klanten zijn nu bereid die te betalen. Volgens officiële cijfers van China bedraagt de dagelijkse productie van mondmaskers in het land meer dan 116 miljoen stuks.De Leuvense ondernemer Koen Mesure bevestigt de rush op de Chinese mondmaskers. Met zijn bedrijf Xpect, actief in promotiemateriaal, doet hij al meer dan twintig jaar handel met China. "Op vraag van mijn schoonbroer die longarts is, hebben wij ons sinds vier weken toegelegd op de import van allerhande persoonlijk beschermend materiaal, met de nadruk op kwalitatieve FFP2-mondmaskers", zegt Mesure. "Wij hebben een heel reeks fabrieken in kaart gebracht en ook een audit verricht in de fabrieken die volgens ons het meest geschikt zijn. We werken voornamelijk met producenten die al voor de coronacrisis mondmaskers voor de medische wereld produceerden. Momenteel leveren wij zeer grote hoeveelheden maskers in heel Europa en Amerika." Koen Mesure bevestigt dat de prijzen voor mondmaskers buiten proportie zijn. "Door de enorme vraag zijn de prijzen van de grondstoffen, een mondmasker bestaat uit diverse lagen nonwoven polyester stoffen, enorm gestegen en is er constant een opbod van westerse klanten om sneller bediend te worden. De Chinese fabrieken spelen daar na hun eigen lockdown nu gretig op in." Xpect heeft mensen in China en onderhandelt ter plaatse om dagelijks vaste volumes te kunnen verkrijgen vanuit een zestal fabrieken. "We proberen ook de prijzen vast te leggen, maar dit is minder evident", zegt Mesure. Ondertussen heeft zijn bedrijf ook in België al heel wat woonzorgcentra bediend. "Deze instellingen komen pas op de tweede of derde rij via de distributie van de overheid, terwijl deze groep mensen echt degelijke bescherming verdienen", stelt Mesure.