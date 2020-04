Een man met kerosine in het bloed. Zo omschreef Dieter Vranckx, de CEO van Brussels Airlines, zichzelf half februari in een interview met onze confraters van Trends-Tendances. Maar de Belg vormt vooral het perfecte bruggenhoofd naar de Duitse eigenaar Lufthansa. "Van mij hoor je niets dan goeds over Dieter Vranckx".

Na studies handelsingenieur aan de universiteit van Brussel, ging Vranckx in 1998 bij Sabena aan de slag. En hij is sindsdien in de luchtvaart gebleven, met topposities bij Swiss, en later bij Lufthansa. Bij de Duitsers was hij van 2016 tot 2018 de verantwoordelijke voor Azië en de Stille Zuidzee. Zeg maar de hoogste Belg in rang bij Lufthansa, waarvan Brussels Airlines een volle dochter is. Luchtvaart is een bij uitstek internationale activiteit. Maar Vranckx was in wel heel veel landen en steden thuis: Basel, Chicago, Hongkong, Mumbai, Singapore, Zürich.In het Indiase Mumbai kwam hij voor het eerst op de radar van de top van Brussels Airlines. "Ik heb Dieter Vranckx in 2017 leren kennen toen Brussels Airlines een lijnvlucht startte naar Mumbai", zegt Etienne Davignon, bestuurder en voormalig voorzitter bij de luchtvaartmaatschappij. "Hij was de verantwoordelijke voor het Aziatische continent bij Lufthansa. Dieter heeft ons efficiënt en vriendelijk geholpen. Toen wij in 2018 een nieuwe CFO nodig hadden, was Dieter onze kandidaat. We moesten hem wel overtuigen, want hij werkte voor Lufthansa vanuit Singapore."Die overtuigingspogingen werden kracht bijgezet met een bestuurdersrol bij Brussels Airlines vanaf maart 2018, en de titel van adjunct-CEO. Begin dit jaar werd Dieter Vranckx de echte CEO, opvolging van Christina Foerster. "Een Belg als CEO, met bovendien heel goede contacten bij Lufthansa, is altijd een goede zaak", vindt de burggraaf. "Dieter kent de luchtvaart door en door. Hij is ook een uitstekende mensenmanager. 's Morgens bezoekt hij de crews. Hij heeft goede relaties met de vakbonden. Van mij hoor je niets dan goeds over Dieter Vranckx."Een man van de vloer dus, die van aanpakken weet en de vinger aan de pols houdt. Hetzelfde idee leeft bij de vakbonden. "Een bekwaam iemand", zegt ACV-vakbondssecretaris Paul Buekenhout. "Hij luistert, en heeft tegelijk bij Lufthansa het nodige gezag. Dieter Vranckx kan heel goed cijferen en analyseren. Het is belangrijk dat de vakbond en de directie vandaag samenwerken aan een duurzaam project."Duidelijk communiceren heet nog een troef te zijn van de CEO. Half mei 2018, nauwelijks twee weken nadat hij financieel directeur was geworden, kreeg hij al een pilotenstaking op zijn bord. Volgens Vranckx kwamen de piloteneisen neer op een kostenverhoging met een kwart. "Compleet onaanvaardbaar", haalde hij uit. "Op die eisen ingaan staat gelijk aan ons doodvonnis tekenen."Vanaf juni zaten de piloten en de directie rond de tafel, en kwamen tot een akkoord. "Hij heeft de situatie rechtgetrokken, want het vertrouwen in het management was toen zoek", vindt Anita Van Hoof, nationaal secretaris bij de socialistische BBTK. "Dieter Vranckx zegt waar het op staat. Hij is ook altijd aanwezig op de ondernemingsraad. Dat kun je niet altijd zeggen van zijn voorgangers."Vandaag leidt de CEO Brussels Airlines door zijn zwaarste crisis. Door het coronavirus staat de vloot minstens tot half mei aan de grond. 85 procent van de 4000 werknemers is technisch werkloos. Vranckx waarschuwde al voor een cashprobleem. "Liquiditeit is een bederfbaar goed", formuleerde hij het in Trends begin april. "Als geld weg is, is het weg. Daarom stopten we als eerste met vliegen. We wilden het cashverlies beperken." Volgens de CEO zal de vliegmarkt pas in 2023 volledig hersteld zijn.Al vóór de coronacrisis sleutelde Vranckx aan een betere winstgevendheid voor Brussels Airlines. Het plaatje dat hij zag, klopte niet. De luchtvaartmaatschappij was de voorbije jaren fel gegroeid, maar vooral in de goedkope vluchten. De CEO wou meer structuur in de onderneming brengen. Vranckx zoekt ook meer synergie met de Duitse moeder: in verkoop, informatica, ondersteunende diensten en aankoop. De andere dochters van Lufthansa, Austrian Airlines en Swiss, hebben die oefening al afgerond.