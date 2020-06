Bij Brussels Airlines bereikten de directie en het personeel een akkoord voor een herstructurering. De vloot krimpt met een derde, het personeel met een kwart. Naakte ontslagen worden zo veel mogelijk vermeden. "Met dit sociale akkoord en de herstructurering kan het vertrouwen van Lufthansa in ons alleen maar toenemen", denkt CEO Dieter Vranckx.

Waarom is het besparingsplan nodig?

DIETER VRANCKX. "Het aantal werknemers daalt met een vierde, de vloot met een derde. We gaan van 54 naar 38 vliegtuigen. Maar we willen het aantal naakte ontslagen tot een minimum beperken. We moeten structureel veranderen in een winstgevend bedrijf. Onze toekomst is er dus voor de 75 procent van de werknemers die blijven. Als we winstgevend worden op langere termijn, is er opnieuw perspectief op groei. En winstgevende groei is de sleutel voor investeringen in Brussels Airlines. Zaventem is en blijft een belangrijke knooppuntluchthaven voor ons. Wij zijn belangrijk voor de zakenwereld van dit land, en de verbindingen met de wereld. Brussels Airlines is een onderdeel van de knooppuntluchtvaartmaatschappijen van Lufthansa Groep. Lufthansa gelooft dus in Brussels Airlines. Daarnaast willen we ook vakantiebestemmingen aanbieden aan de Belgen. Met dit sociale akkoo...

DIETER VRANCKX. "Het aantal werknemers daalt met een vierde, de vloot met een derde. We gaan van 54 naar 38 vliegtuigen. Maar we willen het aantal naakte ontslagen tot een minimum beperken. We moeten structureel veranderen in een winstgevend bedrijf. Onze toekomst is er dus voor de 75 procent van de werknemers die blijven. Als we winstgevend worden op langere termijn, is er opnieuw perspectief op groei. En winstgevende groei is de sleutel voor investeringen in Brussels Airlines. Zaventem is en blijft een belangrijke knooppuntluchthaven voor ons. Wij zijn belangrijk voor de zakenwereld van dit land, en de verbindingen met de wereld. Brussels Airlines is een onderdeel van de knooppuntluchtvaartmaatschappijen van Lufthansa Groep. Lufthansa gelooft dus in Brussels Airlines. Daarnaast willen we ook vakantiebestemmingen aanbieden aan de Belgen. Met dit sociale akkoord en de herstructurering kan het vertrouwen van Lufthansa alleen maar toenemen."VRANCKX. "Over een maand zullen we kunnen inschatten hoeveel naakte ontslagen zullen volgen. We voorzien ook in pensionering, brugpensioenen en SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, nvdr). Daarnaast kunnen mensen kiezen voor een vrijwillig vertrek. Het sociaal akkoord is er. We geven onze werknemers nu de tijd om te kijken welke formule het best bij hen past. Het sociale akkoord zorgt er bovendien voor dat de productiviteit klimt, en dat ook de loonstelsels vereenvoudigen. We werkten met diverse loonberekeningen en vliegschema's. Dat was historisch zo gegroeid. Maar vereenvoudiging betekent ook besparing."BERT VAN ROMPAEY (HR-DIRECTEUR). "In de cockpit en bij het cabinepersoneel willen we ontslagen vermijden. Brussels Airlines heeft 560 piloten en 1600 mensen als cabinepersoneel. Iedereen zal voor een periode deeltijds werken, wat ontslagen vermijdt. Uiteraard kunnen mensen kiezen voor bijvoorbeeld pensionering. We zullen veel meer met seizoencontracten werken. In de zomerperiode - die duurt zeven maanden - zullen de piloten continu vliegen. In de vijf maanden van de winterperiode voor 60 procent, want dan is er minder activiteit. Voor het cabinepersoneel is de situatie nog anders: in de zomer zullen ze voor de volle 100 procent werken, in het winterseizoen voor 90 procent. Het winterseizoen duurt van november tot maart. Door die mensen gemiddeld minder te laten werken kunnen we 266 banen redden."VAN ROMPAEY. "250 mensen, SWT inbegrepen. De normale pensioenleeftijd is 65 jaar, of een loopbaan van 45 jaar. Bij brugpensioen spreken we over 60 tot 63 jaar. SWT is mogelijk vanaf 59 jaar. Maar wij passen daarmee gewoon de heersende wetgeving toe. Er is geen regeling gemaakt, specifiek op maat van Brussels Airlines."VRANCKX. "Lufthansa. Een concreet cijfer kan ik daar niet op plakken. We spreken over tientallen miljoenen euro's, maar geen honderd miljoen euro. Met de overheid onderhandelen we over staatssteun waarmee we de activiteiten kunnen voortzetten. We hebben liquide middelen nodig. De bijdrage van Lufthansa en die van de Belgische staat zijn als communicerende vaten. Er zijn al diverse bedragen genoemd in de media, maar we kunnen die bevestigen noch ontkennen."VRANCKX. "In vergelijking met vorig jaar begonnen we met een tiende van de capaciteit. Na drie maanden konden we eindelijk weer aan de slag. Het is heel belangrijk dat we weer inkomsten halen. Die capaciteit wordt de volgende weken stelselmatig uitgebouwd. In de zomer zullen we 40 tot 50 procent van onze normale capaciteit bereiken. In september zal dat nog klimmen. In de winter zitten we dan aan 50 tot 55 procent van de normale capaciteit. Al onze vluchten in de eerste week leverden meer cash op dan ze ons kostten. We zien bovendien de boekingen versnellen voor de volgende weken. Dat betekent dus ook dat steeds meer personeel, dat vandaag nog technisch werkloos is, weer kan worden ingeschakeld."VRANCKX. "Dat klopte toen, maar dat was op basis van toenmalige prognoses. Onze ploegen hebben fantastisch werk geleverd, en allerlei contracten heronderhandeld. Op die manier konden we het bloeden stelpen. Onze liquiditeitspositie verandert dus elke dag. Zeker nu we steeds meer vliegen. Maar algemeen blijft onze liquiditeitspositie achteruit gaan. We moeten de volgende weken dus absoluut een akkoord bereiken over staatssteun."