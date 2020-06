De als beenharde CEO omschreven Carsten Spohr lanceerde vandaag een emotionele oproep aan de aandeelhouders. 'Red Lufthansa. Wees solidair met ons. Houd dit bedrijf mee recht.' Omstreeks 18 uur kreeg de CEO het verlossende ja-woord van 98 procent van de aandeelhouders.

Tijdens een buitengewone algemene vergadering moesten de aandeelhouders van Lufthansa Groep vandaag stemmen over een pakket met staatssteun. De groep wordt overeind gehouden met 9 miljard euro overheidssteun. In ruil verwerft de overheid een belang van 20 procent in de groep.

CEO Carsten Spohr haalde alles uit de kast voor een ja-stem van de aandeelhouders. De voorbije drie jaren waren de beste ooit voor Lufthansa. En dan kwam de coronacrisis. "Die raakte ons midscheeps terwijl wij daar niets aan kunnen doen. Vandaag blijft het herstel heel geleidelijk. Het zal nog minstens drie jaar duren vooraleer we weer een goede markt zullen hebben."

Carsten Spohr ziet wel lichtpunten. Het vliegverkeer komt weer op gang. Lufthansa doet weer 2000 vluchten per week (vorig jaar waren het er ruim 3000 per dag), naar 130 bestemmingen. De volgende weken wordt dat volume stelselmatig uitgebreid. "Maar dat zal niet lukken op eigen kracht. We hebben daarvoor staatssteun nodig. Met onze eigen middelen kunnen we dit jaar niet voldoen aan onze geldbehoeften op de korte termijn. We hebben de voorbije weken zelf nog 1,6 miljard euro op de private kapitaalmarkt kunnen ophalen, onder meer via kredietlijnen bij de banken. Maar dat volstaat niet. We kunnen als private onderneming zelf onvoldoende geld vinden in de kapitaalmarkten."

'Wees solidair'

Carsten Spohr bevestigde eerdere berichten dat Lufthansa Groep een scenario had, waarin het bescherming tegen schuldeisers zou zoeken. "Maar als we dat doen, zijn jullie, aandeelhouders, zo goed als je hele investering kwijt. Wees dus solidair met ons. Houd dit bedrijf mee recht. De staatssteun geeft ons weer toekomstperspectieven."

Het bedrag van 9 miljard euro staatssteun is geenszins te veel. Dat is nodig als de luchtvaartgroep een internationale belangrijke rol wil blijven spelen. Opvallend was wel dat Spohr nergens in zijn toespraak verwees naar de dochters in België (Brussels Airlines), Oostenrijk of Zwitserland. "De politici kennen het belang van Lufthansa in zijn rol voor Duitsland als exportnatie."

Spohr was niet onverdeeld positief over de staatssteun. "Het is nu ook weer geen geschenk. De kapitaalaflossingen en de interestlasten worden enorm zwaar om dragen. Zelfs in goede tijden zouden we die bedragen niet kunnen terugbetalen zonder herstructureringen."

'Goede zaak voor de belastingbetaler'

Ook Karl Ludwig Kley, de voorzitter van de raad van bestuur, is niet echt tevreden met de overheidssteun. Maar die is voor hem wel het enige alternatief. "Hadden we van de staat een andere houding verwacht? Jazeker. Maar meer konden we echt niet uit de brand slepen. Ons directiecomité heeft daarover goed onderhandeld. De staat heeft dus een goed zaakje gedaan met ons reddingspakket. Dat is goed voor de belastingbetaler, maar het is een last voor onze onderneming."

In alle landen zijn akkoorden zo goed als rond over herstructureringen. In 2023 wordt Lufthansa Groep een kleinere luchtvaartgroep, met 100 vliegtuigen minder. Voor de coronacrisis vloog Lufthansa met 760 vliegtuigen. Het cabinepersoneel van Lufthansa moet bijna 17 procent inleveren, maar daarbij vallen geen naakte ontslagen. Ook met de piloten is er bijna een overeenkomst. Alleen het grondpersoneel moet sneller vooruit met de onderhandelingen, haalde Spohr nog uit naar de Duitse vakbond Verdi.

98 procent

Rond 18 uur werd bekend dat 98 procent van de aandeelhouders de staatssteun goedkeurde. "Dit geeft ons een toekomstperspectief", reageerde Carsten Spohr opgelucht. "We zullen die 9 miljard euro van de belastingbetaler zo snel mogelijk terugbetalen".

Voorzitter Karl Ludwig Kley reageerde kort en krachtig: "Wir schaffen das!"

Carsten Spohr liet ook verstaan dat de weg nu vrij is voor het afronden van de gesprekken bij de diverse dochterbedrijven.

Bij Brussels Airlines is een voorakkoord met de vakbonden bereikt, waarbij circa 1000 van de 4000 banen verdwijnen. Het is nog wachten op een kapitaalinjectie door Lufthansa Groep, en een lening van de Belgische staat. Maar dat kan nu snel gaan.

Carsten Spohr verwacht dat in september 90 procent van de Europese bestemmingen kunnen worden hervat, en 70 procent van de intercontinentale.

