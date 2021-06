Ondanks de optimistische signalen uit de toeristische sector van de laatste weken, rekent Brussels Airport niet snel weer op de massale passagiersstromen van 2019. Voor dit jaar gaat de luchthaven uit van 10 miljoen reizigers.

In 2019, een topjaar voor Brussels Airport, passeerden er 26,4 miljoen reizigers op de luchthaven. Vorig jaar waren het er door de coronacrisis maar 6,7 miljoen. Dit jaar verwacht topman Arnaud Feist er ongeveer 10 miljoen, zei hij tijdens een persconferentie dinsdag. Daarbij worden tijdens de zomermaanden juli en augustus 2,5 miljoen reizigers verwacht. Een terugkeer naar het niveau van 2019 verwacht Feist pas in 2024 of 2025.

Financieel is er geen ongerustheid. 'We waren voor de crisis gezond en hadden voldoende reserves', aldus Feist. Het coronajaar heeft wel flink ingehakt op de boekhouding: netto was er in 2020 een verlies van 147 miljoen euro. 'Dat is gigantisch, maar gezien de omstandigheden nog aanvaardbaar.' Dit jaar verwacht de CEO opnieuw verlies, volgend jaar zou een kleine winst mogelijk zijn. 'Maar dat is zeer afhankelijk van de trafiek', klinkt het.

De luchthavenuitbater stelde een aantal investeringen uit. 'We hadden vorig jaar meer dan 300 miljoen euro budget, maar hebben maar voor 210 miljoen gerealiseerd', duidt Feist. 'Dit jaar gaan we opnieuw minder investeren dan gepland, maar vanaf 2022 denken we weer te groeien. De situatie is onzeker, dus moeten we financieel voorzichtig zijn. Als we zien dat de toestand snel verbetert, gaan we misschien investeringen versnellen', luidt het.

De crisis heeft volgens de topman 4.000 jobs gekost in het luchthavengebied. Zelf sneed Brussels Airport, dat momenteel ongeveer 900 personeelsleden telt, 15 procent van zijn personeelsbestand weg. Die jobs komen terug, meent Feist. De luchthaven heeft momenteel een veertigtal vacatures voor specifieke functies.

