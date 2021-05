Het vliegverkeer vanop Zaventem komt stilaan weer op gang. 'We zijn vol vertrouwen dat de deur naar vrijheid de volgende weken echt zal openen', zegt Arnaud Feist, CEO van luchthavenuitbater Brussels Airport Company.

Arnaud Feist gaf deze ochtend een persconferentie, samen met Peter Gerber, de CEO van Brussels Airlines en Gunther Hofman, de algemeen directeur voor West-Europa van de luchtvaartmaatschappij TUI Fly, een dochter van de vakantiemaker TUI.Alle drie toonden ze zich optimistisch. "Een jaar geleden gaven we ook een persconferentie. Maar daarna verslechterde opnieuw de toestand. Vandaag is de situatie heel anders", zegt Arnaud Feist. "We zijn vol vertrouwen dat de deur naar vrijheid de volgende weken echt zal openen. Dat heeft alles te maken met de vaccinatiecampagne. Sinds een maand kunnen we weer naar het buitenland voor vakanties. Veel mensen hebben daar zin in. We zien het aantal boekingen dag na dag klimmen. Ook de zakenreizen trekken weer aan. De virtuele vergaderingen hebben hun grens bereikt."Brussels Airport pakt uit met een zomeraanbod van 175 bestemmingen en 51 luchtvaartmaatschappijen. Daarbij zijn zeven nieuwe bestemmingen, in Zuidoost-Europa, Mauritius en Marokko. En er wordt opnieuw naar Noord-Amerika gevlogen."Het ergste is wellicht voorbij", hoopt ook Peter Gerber, de CEO van Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij vliegt naar 78 bestemmingen deze zomer, dat is 70 procent van het niveau van 2019. "Het pinksterweekend loopt al goed, vooral voor de vakantiebestemmingen. De Canarische Eilanden, Spanje, Portugal, Griekenland. En ik wil vooral opnieuw naar Noord-Amerika vliegen. Dat is van maart vorig jaar geleden." New York en Washington zijn vanaf midden juni opnieuw bestemmingen voor Brussels Airlines. "Toch blijft flexibiliteit het sleutelwoord", benadrukt een behoedzame Peter Gerber. "We moeten ons nog voortdurend aanpassen aan de regelgeving in de landen. Onze klanten moeten weten dat ze kunnen herboeken. Minstens tot einde juli kan dat gratis, en daarna nog één keer."Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport Company, gewaagt van een geleidelijke groei. "We zien elke dag het aantal reizigers toenemen. We verwachten 40.000 reizigers per dag in juli. Dat is minder dan voor de coronacrisis. Op piekdagen in juli 2019 hadden we 90.000 reizigers. Heel belangrijk wordt het vaccinatiepaspoort van de Europese Unie. We pleiten ervoor dat het er is vóór juli. We zouden ook graag een uniform systeem van testen zien in Europa. Want het zal dus wel nog even duren vooraleer we een nieuw normaal vinden in het reizen. We doen als luchthavenuitbater ons best, met handhygiëne, testcentra, mondmaskers, meer ventilatie. 95 procent van onze vertrekkende reizigers is vooraf getest. Dat maakt van de luchthaven een van de veiligste openbare plaatsen." Peter Gerber van Brussels Airlines noemt het "vliegtuig de veiligste plaats in de wereld. Iedereen is getest en/of gevaccineerd."Zaventem deed al meer dan een kwart miljoen tests. De 5 procent passagiers die niet worden getest, gaan naar landen waarvoor geen test nodig is, zoals Albanië of Mexico. Het kan ook dat ze al gevaccineerd zijn, of ter plaatse worden getest. "We 3000 testen per dag doen", zegt Arnaud Feist. "Een sneltest vergt vier uur. Maar het is niet de bedoeling dat elke reiziger zich op de luchthaven laat testen. Er zijn elders voldoende testcentra.Het aantal bestemmingen blijft beperkt, en het aantal boekingen groeit. Wat wordt het effect op de prijzen? "Het is moeilijk daarover iets te zeggen", antwoordt Peter Gerber van Brussels Airlines. "Vergeet niet: we werken in een vrije markt. Maar ik verwacht geen grote prijsstijgingen. Het hangt ook van de bestemming af. Als er weinig aanbod is naar een bepaalde bestemming, zal dat een prijseffect hebben.""De voorbije jaren bleven de prijzen stabiel", zegt Gunther Hofman, algemeen directeur voor West-Europa van de luchtvaartmaatschappij TUI Fly. "Bepaalde segmenten in de reismarkt zullen niet zo snel terugkomen. Dat is potentieel een goede zaak voor de consument. Maar bepaalde landen zijn vandaag niet toegankelijk. Dat betekent dat er minder hotelcapaciteit is. Dus dat brengt de prijsvorming wat in evenwicht."Gunther Hofman noemt "de vooruitzichten positief en gunstig. Reizen kan ook deze zomer verantwoord en veilig gebeuren. Een groot deel van onze reizigers boekt een pakketreis, want die hebben tijdens de coronacrisis nog eens hun degelijkheid getoond. De reiziger is juridisch beschermd, bijvoorbeeld voor repatriëring of herboeking."Belgen mogen sinds half april weer in het buitenland met vakantie. Maar er zijn groene, oranje en rode zones. Bij terugkeer uit een rode zone moet de reiziger in quarantaine gaan en een test ondergaan. "De kern van het veiligheidsbeleid in Zuid-Europa is snel testen, vaccinaties, bewijzen van immuniteit. We bieden pakketreizen in groene en oranje zones", meldt Gunther Hofman. "Op bestemmingen naar code rood bieden we enkel vliegtickets aan." Palma de Mallorca en Gran Canaria zijn vandaag rode zones.