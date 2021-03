Het aandeel van bpost gaat woensdag zwaar onderuit op de Brusselse beurs na de bekendmaking van tegenvallende financiële jaarresultaten dinsdagavond. Het bedrijf boekte vorig jaar netto 19,2 miljoen euro verlies.

Het bpost-aandeel duikelde na opening woensdagmorgen tot ruim 23 procent in het rood, om daarna wat te herstellen tot circa 20 procent verlies. Het aandeel blijft zo nog boven de waarde van eind juli. Toen was een bpost-aandeel 5,5 euro waard, nu schommelt de waarde rond 8 euro.

Bpost bleef in zijn resultatenrekening onder de verwachtingen van de analisten na een jaar waarin nochtans veel meer pakjes werden verwerkt. In 2019 werd nog een nettowinst van 154,7 miljoen euro gedraaid.

De traditionele brievenpost in België daalde fors met 12 procent, onder meer doordat er minder reclamefolders waren. Ook boekte bpost een waardevermindering van 141,6 miljoen euro op de lopende verkoop van zijn deel in bpost bank aan BNP Paribas Fortis.

De vooruitzichten voor het lopende boekjaar zijn bovendien voorzichtiger dan analisten hadden gehoopt. In de prognose gaat bpost uit van een aangepaste ebit (bedrijfswinst) tussen de 265 en 295 miljoen euro dit jaar. Analisten hadden op 300,8 miljoen euro gerekend.

