BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, heeft vorig jaar 2,2 miljard euro geconsolideerde winst gemaakt. Daarvan vloeit 90 procent naar de aandeelhouder, de Franse groep BNP Paribas.

Onder de koepel van BNP Paribas Fortis zitten, naast de gelijknamige Belgische retailbank, ook banken in Polen, Turkije en Luxemburg, en activiteiten in leasing, verzekeringen en vermogensbeheer. Samen waren ze vorig jaar goed voor 8 miljard euro omzet, een stabilisering tegenover 2018. Er was 2,2 miljard euro winst. Los van eenmalige elementen is dat een toename met 7,9 procent.

...

Onder de koepel van BNP Paribas Fortis zitten, naast de gelijknamige Belgische retailbank, ook banken in Polen, Turkije en Luxemburg, en activiteiten in leasing, verzekeringen en vermogensbeheer. Samen waren ze vorig jaar goed voor 8 miljard euro omzet, een stabilisering tegenover 2018. Er was 2,2 miljard euro winst. Los van eenmalige elementen is dat een toename met 7,9 procent.Als enkel de Belgische retailbank bekeken wordt, is het plaatje minder rooskleurig. De inkomsten daalden lichtjes (-0,4%), vooral door lagere rente-inkomsten. De groei van de kredietvolumes (+4,4%) en hogere commissie-inkomsten compenseerde dat grotendeels. De nettowinst daalde met 5 procent, van 1,05 miljard tot 999 miljoen euro.In tegenstelling tot andere Belgische banken zag BNP Paribas Fortis zijn kredietkosten amper stijgen. De kredietverliezen op slechte leningen bedragen nog altijd maar 0,04 procent van de totale kredietportefeuille. Als gevolg van de coronacrisis zullen die verliezen dit jaar wellicht fors stijgen, maar CEO Max Jadot wil geen voorspellingen doen."Het is voor iedereen koffiedik kijken", zegt Jadot. "Dat de coronacrisis een impact zal hebben, is zonneklaar. Onze kredietportefeuille zit voor het overgrote deel in België en is zeer divers. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd. Normaal is die spreiding een goede zaak. In een crisis als deze is het moeilijk het effect in te schatten. Sommige sectoren worden direct getroffen, andere op een indirecte manier. Het is te vroeg om uitspraken te doen over de precieze gevolgen, maar die zullen er zijn. Ik praat veel met klanten, en zij zitten allemaal met vragen."Jadot pleit voor een sectoriële aanpak om kredietschaarste bij de ondernemingen te vermijden. "De banken moeten hun maatschappelijke rol spelen", aldus Jadot. "Gezonde ondernemingen verdienen onze steun. Wie een tijdelijk probleem verwacht, neemt het best proactief contact op met zijn bankier. Er is binnen Febelfin (de federatie van banken, nvdr) afgesproken dat we gezonde bedrijven alle kansen moeten geven om deze moeilijke periode te overbruggen."Ondanks de verwachte toename van de kredietverliezen in 2020 stelt BNP Paribas Fortis voor 90 procent van zijn winst uit te keren aan de aandeelhouder. Dat is de Franse groep BNP Paribas, waarvan de Belgische staat aandeelhouder is. Amper iets meer dan 200 miljoen van de winst wordt gebruikt om het kapitaal van de bank te versterken. Volgens Jadot is dat voldoende, omdat de bank volgens hem al over een solide kernkapitaalratio van 13,2 procent beschikt.BNP Paribas Fortis kondigde ook aan dat zijn kantoren tijdens de periode van verscherpte maatregelen in het kader van de coronacrisis elke voormiddag in de week open zullen zijn. In de namiddag staan de bankiers ter beschikking voor advies via telefoon of skype. De niet-cashautomaten, waarop klanten verrichtingen en betalingen kunnen uitvoeren, blijven nog even staan. BNP Paribas Fortis was van plan die automaten uit alle kantoren te verwijderen. Tegen die beslissing kwam al veel kritiek van klanten.