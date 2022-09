De Brusselse webshop met biologische en lokale producten eFarmz, die tot nu enkel actief was in Brussel en Wallonië, komt nu ook naar Vlaanderen.

Voortaan kunnen ook klanten in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Mechelen en Gent eFarmz gebruiken, meldt het bedrijf. Net zoals in Brussel en Wallonië, zal eFarmz er meerdere keren per week leveren. De komst naar Vlaanderen moet de groei versnellen, die al een duw in de rug kreeg door de coronapandemie. Efarmz positioneert zich vooral met de levering van maaltijdboxen en een webshop met verse bioproducten, maar het heeft ook een aanbod voor bedrijven.

Efarmz, met oprichter Muriel Bernard als CEO, haalt ook geld op en blijft ook op het gebied van investeren trouw aan de korte keten. Het haalt 3 miljoen euro op bij het Belgische fonds Akiles. Dat fonds werd opgericht door Christophe Rousseau, de voormalige oprichter en CEO van Immoweb. Rousseau begon Akiles nadat hij de zoekerstjeswebsite had verkocht aan de groep Axel Springer voor 127 miljoen euro. Akiles focust op investeringstickets tussen 500.000 en 3 miljoen euro, en op bedrijven die snel groeien.

Akiles wordt met die investering de referentieaandeelhouder van eFarmz. Dat betekent dat het de grootste aandeelhouder is, zonder de meerderheid te bezitten. Al zegt Christophe Rousseau niet ver van die meerderheid te zitten.

