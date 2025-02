Wat staat er ons deze week te wachten?

Ook deze week wordt een bijzonder boeiende op de financiële markten. We zullen ons niet vervelen, want elke dag kan er bijzonder sprankelend nieuws komen. Uit het zeer gevuld aanbod halen we de meest belangwekkende gebeurtenissen.

The Magnificent Seven (Alphabet en Amazon)

Voor Alphabet (resultaten dinsdag na beurstijd) is de consensus over de winst 2,12 dollar per aandeel of evenveel als in het derde kwartaal. Op jaarbasis zou dat een groei met 29 procent betekenen. De omzet zal volgens de gemiddelde analistenverwachting uitkomen op 96,7 miljard dollar of 12 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Van ‘The Magnificent Seven’ is Alphabet het aandeel met de laagste waardering

Voor het pas afgelopen vierde kwartaal bedraagt de consensuswinstschatting voor Amazon (donderdag na beurstijd) 1,48 dollar per aandeel. Dat is iets hoger dan in het derde kwartaal (1,43 dollar) en bijna de helft meer dan een jaar eerder (1 dollar). De omzet zal met 187,3 miljard dollar zo’n 10 procent hoger liggen dan in hetzelfde kwartaal van 2023. Oprichter Jeff Bezos verkocht vorig jaar voor meer dan 16 miljard dollar Amazon-aandelen. De investeringslasten zijn erg hoog (voor AI en clouddatacenters) en Amazon wil zich bovendien op de kapitaalintensieve satellietmarkt storten.

Belgisch resultatenseizoen (Melexis en Lotus Bakeries)

Melexis (woensdag voor beurstijd) produceert vooral halfgeleiders voor de autosector en dus moest het drie maanden geleden een omzet- en winstwaarschuwing de wereld insturen, wat de koers toen 13 procent deed tuimelen. De marktconsensus mikt op een omzet van 940 miljoen euro en een winst per aandeel van 4,51 euro voor 2024. Dat is een stuk minder dan de 5,18 euro per aandeel van het boekjaar ’23. Cruciaal worden de vooruitzichten. Wanneer ziet het management van Melexis de markt uitbodemen?

Geen groeiproblemen daarentegen bij Lotus Bakeries (donderdag voor beurstijd). Het aandeel kampeert al enige tijd boven 10.000 euro en is zowat het enige Belgische aandeel dat kan wedijveren met de waarderingen van de techgiganten met een verwachte k/w van 52(!). Voor boekjaar 2024 mikken de analisten gemiddeld op 1,23 miljard euro omzet en een winst per aandeel van net geen 190 euro. Dat was 1,06 miljard euro en 161,6 euro per aandeel in het boekjaar 2023.

Amerikaans arbeidsmarktrapport

Economen en strategen houden zich opvallend op de vlakte over het arbeidsmarktrapport van vrijdag 7 februari. Niet geheel onlogisch, want de voorbije jobrapporten gingen werkelijk alle kanten uit. Voor januari zitten economen en strategen op circa 150.000 extra banen. Er is ruimte om in beide richtingen af te wijken. Benieuwd of de signalen van enige afkoeling van de Amerikaanse economie zich ook vertalen in een lagere jobcreatie.