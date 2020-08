De Belgische economie is in het tweede kwartaal met 12,1 procent gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal, terwijl de terugval van de werkgelegenheid volgens cijfers van de NBB voorlopig beperkt blijft tot -0,8 procent.

De werkgelegenheid in België is in het tweede kwartaal met 0,8 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat stemt overeen met 39.200 mensen minder die aan het werk waren, blijkt maandag uit gegevens van de Nationale Bank. Op jaarbasis was er een terugval met 0,3 procent.

De daling van de werkgelegenheid situeert zich in de eerste plaats bij de loontrekkenden, aldus de NBB. Tijdelijke contracten (van bijvoorbeeld uitzendkrachten en jobstudenten) werden niet verlengd, en er werden vrijwel geen nieuwe jobs gecreëerd. Tegelijk deden heel wat bedrijven voor hun werknemers een beroep op tijdelijke werkloosheid. Die vorm van werkloosheid wordt in de berekeningen van de NBB niet beschouwd als banenverlies.

De sectoren horeca en diensten aan ondernemingen (waar de uitzendkantoren deel van uitmaken) werden het zwaarst getroffen.

De werkgelegenheid van de zelfstandigen bleef min of meer stabiel. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar was de werkgelegenheid al gedaald: met 0,3 procent of 14.800 personen.

Krimp van 12 procent

De Nationale Bank bevestigde maandag ook dat de economie in het tweede kwartaal met meer dan 12 procent is gekrompen tegenover het eerste kwartaal, met 12,1 procent om precies te zijn. Bij de flashraming van eind juli was de achteruitgang nog net een tikkeltje zwaarder ingeschat (-12,2 procent). In het eerste kwartaal was de Belgische economie al met 3,5 procent gekrompen tegenover de periode van drie maanden daarvoor.

De Belgische gezinnen gaven tijdens de maanden april, mei en juni 12,7 procent minder uit. Ze investeerden ook 15,7 procent minder in woningen. De overheid gaf 8,3 procent minder uit en schroefde de investeringen met 11,7 procent terug. De bedrijven ten slotte, investeerden een vijfde minder.

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar kromp de economie met 14,4 procent.

