Na acht weken verplichte sluiting gaan de winkels vandaag weer open. Michel Delfosse, de topman van de familiale kledingketen Bel&Bo, verwacht nog niet meteen een krachtig herstel. Hij rekent op solidariteit van zijn personeel om de tering naar de nering te kunnen zetten.

Op maandag 11 mei gaan de deuren van de 94 winkels van de familiale kledingketen Bel&Bo weer open. Door de coronamaatregelen van de regering-Wilmès waren ze acht weken verplicht dicht. "Ik vrees ervoor dat de omzet niet meteen op volle toeren zal draaien terwijl onze kosten wel op een normaal niveau zullen zitten", zegt Michel Delfosse, de eigenaar en CEO van Bel&Bo. Het West-Vlaamse familiebedrijf draaide in 2018 een rendabele omzet van 76,7 miljoen euro met 600 personeelsleden."Als we maar 70 procent van onze omzet halen terwijl de personeelskosten en de huur van de winkels 100 procent bedragen, kunnen we een probleem krijgen", denkt Delfosse. Hij deed een oproep aan zijn personeel om solidair te zijn. "We vragen iedereen, van de directie tot het winkelpersoneel en de magazijnmedewerkers, een beetje in te leveren en voor een stuk tijdelijke werkloos te zijn. Daar is positief op gereageerd. Mensen vinden zo'n regeling beter dan dat er ontslagen zouden vallen." Hoeveel het personeel zal moeten inleveren, kan de ondernemer nog niet kwijt. "Dat hangt af van de omzet die we zullen kunnen draaien. We moeten de tering naar de nering zetten, voor iedereen", stelt Michel Delfosse.Nu is het aan de klanten. "Durven ze naar de winkels te komen? Zullen ze kopen? In onze winkels is alles voorzien om veilig te shoppen. Er zijn plexischermen, stickers op de vloer om de anderhalve meter afstand te bewaren, ontsmettingsmiddelen, enzovoort. We doen er alles aan opdat de klant zich veilig voelt in onze winkels", zegt Michel Delfosse. Tijdens de gedwongen sluiting was het personeel tijdelijk werkloos. "De sleutel van het verhaal is communicatie, communicatie en communicatie met het personeel. We hebben elke week een nieuwsbrief gemaakt voor onze mensen met een stand van zaken. Over de acties die we ondernemen, onze organisatie, hoe gaan de winkels open, welke zijn de voorzorgsmaatregelen, enzovoort. We communiceren constant, ook via videoboodschappen. Het personeel apprecieert dat", ervaart Delfosse. De ondernemer vindt dat ook de overheid veel beter moet communiceren. "Wat wordt beslist, is niet verkeerd, maar het wordt niet duidelijk uitgelegd."Tijdens de gedwongen sluiting bleef de webshop van Bel&Bo open, maar in vergelijking met de omzet van 94 winkels is dat een druppel op een hete plaat. "We hebben online ongeveer 100.000 bezoekers per week, maar onze winkels hebben 800.000 klanten. Er is meer online gekocht. We zaten voor de crisis aan een aandeel van 4 procent online. Dat is gestegen naar 12 procent, maar dat dekt niet alle kosten van de hele groep", weet Michel Delfosse. Hij heeft dan ook een cashflowplanning opgemaakt die rekening houdt met de sluiting van acht weken. "We verplaatsen ook sommige collecties naar volgende zomer. Met onze plannen zijn we naar de banken gestapt. Wij hebben groen licht gekregen, de banken willen ons volgen en zullen helpen. Dat wordt nu verder in detail besproken." Ook het investeringsritme wordt aangepast. "We waren in een snel tempo de winkels aan het vernieuwen. We zullen dat blijven doen, maar het tempo wordt vertraagd." Michel Delfosse blijft de stress de baas door positief te blijven en aan mindfulness te doen. "Dat helpt mij", zegt de zestiger.