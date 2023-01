De Franse miljardair Bernard Arnault schuift zijn dochter Delphine Arnault (47) naar voren als de nieuwe CEO van modebedrijf Christian Dior Couture. De Arnault-familie blijft zo de greep op haar mode-imperium versterken.

Dat maakte moedergroep LVMH woensdag bekend.

De huidige CEO van Dior, de Italiaan Pietro Beccari, schuift door naar Louis Vuitton, het grootste merk van LVMH. Hij vervangt daar Arnaults luitenant Michael Burke als topman. Burke krijgt binnen het concern nieuwe verantwoordelijkheden, luidt het in een mededeling.

Familie-imperium

Een maand geleden zette Bernard Arnault zijn zoon Antoine Arnault (45) al op een belangrijke post binnen zijn imperium. Hij kwam aan het hoofd te staan van de holding Christian Dior, waarmee de familie Arnault LVMH controleert.

De Arnault-familie blijft zo de greep op haar mode-imperium versterken. In maart vorig jaar had LVMH al de leeftijdsgrens voor zijn CEO opgekrikt van 75 tot 80 jaar. Zo verzekerde de 73-jarige Bernard Arnault dat hij nog enige tijd de touwtjes in handen kan houden. Zijn vijf kinderen zijn allemaal aan de slag in zijn imperium.

Rijkste mens ter wereld

Bernard Arnault richtte het luxeconcern LVMH in de jaren tachtig op. Intussen bezit het bedrijf merken van wijnen en sterkedranken, mode en lederwaren, horloges en sieraden, parfums en cosmetica, en ook winkels en warenhuizen.

Volgens de ranglijsten van zakentijdschrift Forbes en financieel persbureau Bloomberg is Bernard Arnault momenteel de rijkste mens ter wereld. Ze schatten zijn vermogen op respectievelijk 200 miljard dollar en 178 miljard dollar.

