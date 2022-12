Antoine Arnault, de zoon van de Franse miljardair Bernard Arnault, is benoemd tot algemeen directeur van de holding Christian Dior SE, die 's werelds grootste luxeconcern LVMH controleert. De 45-jarige Arnault is tevens benoemd tot vicevoorzitter van de raad van bestuur van de holding.

Antoine Arnault vervangt de 71-jarige Sidney Toledano in beide functies, blijkt uit een communiqué.

De wissel past binnen de strategie "om de familiale controle over de ondernemingen Christian Dior SE en LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE te waarborgen", verduidelijkt het communiqué.

Familiale controle

Eerder dit jaar reorganiseerde de 73-jarige Bernard Arnault de holding van de familie om de controle over het luxeconcern in handen te houden.

Het bedrijf trok ook de leeftijdsgrens van zijn CEO op, waardoor vader Arnault tot zijn tachtigste aan het roer kan blijven. Zijn vijf kinderen werken bij LVMH of een van de dochtermerken.

Luxeproducten

Vader Arnault richtte het luxeconcern eind jaren tachtig op. Intussen bezit het bedrijf merken van wijnen en sterkedranken, mode en lederwaren, horloges en sieraden, parfums en cosmetica en ook winkels en warenhuizen.

Bernard Arnault was even de rijkste man ter wereld, meldde het Amerikaanse financieel tijdschrift Forbes. Intussen heeft Tesla-, SpaceX- en Twitter-baas Elon Musk hem weer ingehaald.

