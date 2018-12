Belgische start-ups kunnen het succes van Adyen moeilijk imiteren

Belgische techondernemers hebben vaak een zwakkere onderhandelingspositie dan hun soortgenoten in grotere markten. Er is minder concurrentie tussen het durfkapitaal in België en minder interesse van buitenlandse spelers om hier in opstartende bedrijven te investeren. Daardoor kunnen techondernemers de investeerders hier vanaf de eerste ronde minder tegen elkaar laten opbieden en dat is nadelig voor de rest van hun parcours.

...