Vier Belgische bedrijven op de tien (41 procent) hebben nood aan in totaal 76,7 miljard euro kapitaal om het hoofd boven water te houden. Dat schrijven de krant L'Echo en de Sudpresse-kranten zaterdag.

Ze baseren zich op cijfers van bedrijfsdata-expert Graydon. België telt in totaal 1,049 miljoen bedrijven, bericht L'Echo, spookbedrijven niet meegerekend. Van die bedrijven zijn er 203.500, of 19,5 procent van het totaal, die op de rand van het faillissement staan. Zij hebben snel nood aan 71,3 miljard nieuw kapitaal of gemiddeld 350.000 euro per bedrijf. Vervolgens zijn er nog 228.900 andere bedrijven (21,8 procent) die amper beter doen en 5,4 miljard euro nodig hebben. De 616.000 andere bedrijven (58,8 procent) stellen het goed. Zij zouden over een reserve van ongeveer 1.302 miljard euro beschikken.