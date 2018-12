Bart Vanhaeren: 'Financiering mag niet losstaan van je strategie'

Geld ophalen duurt altijd langer dan je denkt, steekt Bart Vanhaeren van wal. "In het geval van onze start-up Investsuite was de 2 miljoen euro die we in november ophaalden, al deels toegezegd in april. In juni kwam daar het overheidsinvesteringsfonds PMV bij. Alles was afgesproken, maar het duurde maanden om dat in de praktijk te regelen. Als je pas geld begint op te halen op het moment dat je geen geld meer in kas hebt, heb je een probleem. Om dat te vermijden, werken wij met een heat map. Dat is een interessante techniek waarbij ik uitga van een aantal scenario's. Ik teken een matrix met zes tot negen verschillende uitkomsten. Bijvoorbeeld dat we 0, 250.000 of 500.000 euro subsidie krijgen. Dat we inkomsten krijgen van 0 euro tot het bedrag dat we hadden gepland. Het slechtste scenario is dan dat we geen subsidies en ook geen inkomsten hebben. Of je hebt wel inkomsten, maar geen subsidies."

...