Door de hoge energiekosten hebben verschillende producenten van bakstenen de voorbije weken prijsstijgingen van 20 procent aangekondigd, zo bericht De Tijd dinsdag op zijn website.

De Limburgse groep Vandersanden liet haar klanten eind augustus weten dat de prijzen voor bakstenen vanaf 1 september met 20 procent verhogen. 'We kunnen niet alle kostenstijgingen doorrekenen', zegt CEO Rudi Peeters. 'Maar we hebben een minimummarge nodig om de fabriek te laten draaien.'

Concurrent Wienerberger zit op hetzelfde spoor. Nadat de baksteenreus op 1 mei al een prijsstijging van 6 procent heeft doorgerekend, verhoogt het bedrijf de prijzen van alle producten vanaf 1 januari 2023 opnieuw. De stijging bedraagt gemiddeld 22 procent voor gevelstenen, snelbouwstenen en kleiklinkers. Voor dakpannen gaat de prijs 20 procent omhoog. Het bedrijf wordt geconfronteerd met duurdere energie en loonkosten, maar ook zijn leveranciers verhoogden de prijzen.

"We kunnen prijsstijgingen voor een stuk zelf opvangen, maar op lange termijn is dat niet houdbaar", stelt commercieel directeur Katrien Nottebaert in De Tijd. De aankondigingen veroorzaken onrust in de bouwsector. Nadat de coronacrisis de prijzen van bouwmaterialen fors had doen stijgen en de aanvoer van materialen had verstoord, gooide de oorlog in Oekraïne extra roet in het eten.

Grondstoffen en materialen uit Oekraïne en Rusland, zoals staal of aluminium, werden schaarser en duurder. Sinds juni kwamen de prijzen tot rust en was er sprake van "stabilisatie op een hoog niveau". Maar materialen die voor hun productie veel energie nodig hebben, worden fors duurder. Daarnaast nemen ook de levertermijnen van baksteken, dakpannen en glasproducten toe.

De Limburgse groep Vandersanden liet haar klanten eind augustus weten dat de prijzen voor bakstenen vanaf 1 september met 20 procent verhogen. 'We kunnen niet alle kostenstijgingen doorrekenen', zegt CEO Rudi Peeters. 'Maar we hebben een minimummarge nodig om de fabriek te laten draaien.' Concurrent Wienerberger zit op hetzelfde spoor. Nadat de baksteenreus op 1 mei al een prijsstijging van 6 procent heeft doorgerekend, verhoogt het bedrijf de prijzen van alle producten vanaf 1 januari 2023 opnieuw. De stijging bedraagt gemiddeld 22 procent voor gevelstenen, snelbouwstenen en kleiklinkers. Voor dakpannen gaat de prijs 20 procent omhoog. Het bedrijf wordt geconfronteerd met duurdere energie en loonkosten, maar ook zijn leveranciers verhoogden de prijzen. "We kunnen prijsstijgingen voor een stuk zelf opvangen, maar op lange termijn is dat niet houdbaar", stelt commercieel directeur Katrien Nottebaert in De Tijd. De aankondigingen veroorzaken onrust in de bouwsector. Nadat de coronacrisis de prijzen van bouwmaterialen fors had doen stijgen en de aanvoer van materialen had verstoord, gooide de oorlog in Oekraïne extra roet in het eten. Grondstoffen en materialen uit Oekraïne en Rusland, zoals staal of aluminium, werden schaarser en duurder. Sinds juni kwamen de prijzen tot rust en was er sprake van "stabilisatie op een hoog niveau". Maar materialen die voor hun productie veel energie nodig hebben, worden fors duurder. Daarnaast nemen ook de levertermijnen van baksteken, dakpannen en glasproducten toe.