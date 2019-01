Amerikaanse bedrijven krijgen het lastiger

De eerste acht jaar na de financiële crash van 2008 moesten de leiders van de grote Amerikaanse ondernemingen vooral ploeteren. De winstmarges waren wel groot, maar de verkoopcijfers slabakten. In 2016 kwam er schot in de zaak toen de economie onder president Barack Obama aantrok. Vervolgens maakte president Donald Trump zijn intrede. Zijn formule - belastingverlaging en deregulering op de binnenlandse markt, uithalen naar China in het buitenland - viel in veel bestuurskamers in goede aarde. In 2018 gooide de nv Verenigde Staten alle trossen los. In 2019 kan het economische klimaat moeilijk nog verbeteren. Maar een mens kan zich gemakkelijk voorstellen hoe het weer bergaf kan gaan.

