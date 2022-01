De verzekeraar Ageas bevestigt maandag het belang van de Belgische staat, via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), van 6,33 procent in het kapitaal van de verzekeraar. De Chinese verzekeraar Ping An heeft dan weer geen belang meer in zijn sectorgenoot. Dat blijkt uit transparantiekennisgevingen die de Belgische verzekeraar maandagochtend heeft gepubliceerd.

Op 15 januari kondigden de FPIM en Ageas aan dat de federale overheid via de FPIM een belang van 6,33 procent in het kapitaal van Ageas neemt. 'FPIM informeerde Ageas op 21 januari 2022, overeenkomstig de financiële transparantievereisten, dat zijn belang op 19 januari 2022 boven de wettelijke drempel van 5 procent van de door Ageas uitgegeven aandelen steeg en nu 6,33 procent bedraagt', klinkt het maandag in de kennisgeving.

Het belang van Ping An daalde op 19 januari dan weer onder de statutaire drempel van 3 procent en bedraagt nu 0 procent.

Ageas zag in april 2010 het levenslicht, in de nasleep van de Fortis-affaire. In tien jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale verzekeringsgroep, actief in Europa en Azië. De verzekeraar telt ongeveer 45.000 medewerkers.

