De Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) koopt een belang van 6,3 procent in Ageas, de beursgenoteerde groep boven AG Insurance. De operatie typeert het nieuwe pro-actieve verankeringsbeleid van de overheid, zegt Koen Van Loo, CEO van de FPIM. Drie vragen.

Waarom moest de Belgische staat zo nodig een belang in een verzekeraar kopen?

VAN LOO. "Het moest niet. We hadden de vrije markt kunnen laten spelen en dan vaststellen dat er een belangrijk beslissingscentrum naar het buitenland zou verhuisd zijn. Dat hebben we in het verleden meegemaakt. AG is de grootste verzekeraar van het land, en één van de belangrijkste investeerders in pensioenen en infrastructuur. De regering heeft de FPIM vorig jaar versterkt met het oog op het verankeren van dergelijke strategische activa in ons land. Ons beleid is nu meer op Nederlandse, Franse en Duitse leest geschoeid. We willen op een slimme manier strategische bedrijven verankeren, zonder te overdrijven."

Was er een concreet gevaar dat Ageas zou overgenomen worden?

VAN LOO. "Het aandeelhouderschap van Ageas is erg verspreid zonder referentie-aandeelhouders. Als je weet dat op een aandeelhoudersvergadering van Ageas ongeveer 40 procent van de aandelen vertegenwoordigd zijn, kan een partij met 10 procent of meer van de aandelen (enkel de Chinese groep Fosun is in dit geval, nvdr) heel sterk wegen op de besluitvorming. Met onze deelneming kunnen we minstens een beursexit verhinderen en een significante vertegenwoordiger op de algemene vergadering zijn. Dat is de symbolische boodschap die we uitsturen: wie plannen heeft met Ageas denkt beter twee keer na."

De koers van Ageas zakte maandag met 7 procent. Hoe leest u dat?

VAN LOO. "De koersdaling weerspiegelt wellicht het wegvallen van de speculatiepremie. Het klinkt raar, maar wij interpreteren dat positief. De markt heeft ons signaal begrepen. Dat de waarde van Ageas op de beurs tijdelijk daalt, is geen item. De FPIM is een langetermijninvesteerder. Wij staan voor geduldig kapitaal. Ik ben ervan overtuigd dat de waarde van Ageas op termijn een heel stuk boven de prijs zal liggen waartegen wij zijn ingestapt (FPIM zou circa 600 miljoen euro betaald hebben voor zijn deelneming, nvdr)."

