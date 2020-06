De aandeelhouders van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa hebben donderdag tijdens een buitengewone algemene vergadering voor het reddingsplan van de Duitse overheid gestemd.

Lufthansa bereikte eind mei een akkoord met de Duitse regering over de redding van de luchtvaartgroep, waar ook Brussels Airlines deel van uitmaakt. De regering pompt 6 miljard euro in Lufthansa, terwijl de groep ook kan rekenen op een lening van 3 miljard euro via de Duitse ontwikkelingsbank KfW. In ruil krijgt de staat 20 procent van de aandelen in handen.

De uitkomst van de stemming donderdag lag grotendeels in de handen van één man: Heinz Hermann Thiele. De 79-jarige miljardair bezit momenteel 15,5 procent van de aandelen. Omdat de opkomst van de buitengewone algemene vergadering - die online werd gehouden - met 39,32 procent van de aandelen onder de helft lag, was een tweederdemeerderheid nodig voor de stemming. Dat zou zonder de steun van Thiele dus onmogelijk zijn geweest.

Thiele was een tegenstander van het akkoord met de Duitse regering. Niet alleen ziet de zeventiger zijn belang verwateren, de overheid betaalt slechts 2,56 euro per aandeel, een kwart van de huidige koers. Voor de deelneming aan het kapitaal legt de regering namelijk zowat 300 miljoen op tafel, het gaat om het kleinste deel van het steunpakket.

Daarnaast vreest de miljardair de inmenging van de staat en vindt hij dat Lufthansa harder had kunnen onderhandelen. Niet alleen over de voorwaarden van het reddingspakket zelf, maar ook over die van een uitstap van de staat. Volgens hem is het bijna onmogelijk om aan die voorwaarden te voldoen.

Lange tijd bestond dan ook de vrees dat Thiele de deal zou opblazen, maar gisteren - woensdag gaf hij in een interview in de Frankfurter Allgemeine Zeitung uiteindelijk te kennen dat hij 'niets wil blokkeren'.

Bij de start van de buitengewone algemene vergadering hamerden Lufthansa-CEO Carsten Spohr en de voorzitter van de toezichtsraad van Lufthansa, Karl-Ludwig Kley, op de ernst van de situatie.

Begin juni kondigde Lufthansa al een zware herstructurering aan waarbij wereldwijd 22.000 tot 26.000 van de 138.000 jobs bedreigd zijn.

