Heinz-Hermann Thiele, miljardair en grootste aandeelhouder van Lufthansa Groep, zal het reddingsplan van de overheid uiteindelijk toch goedkeuren.

De aandeelhouders van Lufthansa komen donderdag bijeen om een reddingsplan van 9 miljard euro te bespreken. Volgens dat plan zou de Duitse overheid een belang van 20 procent in de maatschappij krijgen. De redding is ook belangrijk voor dochtermaatschappij Brussels Airlines.

Maar de Duitse luchtvaartmaatschappij vreesde dat Heinz Hermann Thiele de moeizaam bereikte deal met de Duitse overheid ging torpederen. Thiele is met 15,5 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder van Lufthansa.

Woensdagavond laat Thiele in een gesprek met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung evenwel verstaan dat hij uiteindelijk toch instemt met het reddingsplan voor Lufthansa.

In diezelfde krant had hij vorige week nog zijn twijfels geuit over het reddingsplan. 'Ik ga het reddingsplan goedkeuren. Het is in het belang van alle werknemers dat het management vaart kan maken met onderhandelingen met de vakbonden en het herstructureringsplan', zegt Thiele aan de Duitse krant. Bij Lufthansa Groep zijn volgens de huidige plannen 22.000 van de 138.000 banen bedreigd.

Thiele zegt verder dat er nog steeds meningsverschillen zijn met de federale regering over het reddingsplan. Maar als de aandeelhouders de staatssteun wegstemmen, moet de luchtvaartgroep bescherming tegen schuldeisers zoeken. Dat vindt Thiele dan weer een te groot risico als investeerder.

