De beursgang van Volvo Cars aan de beurs van Stockholm is niet onopgemerkt voorbijgegaan: vrijdagochtend ging het aandeel van de Zweedse autoconstructeur van de uitgifteprijs van 53 Zweedse kronen (5,43 euro) meteen met 10,8 procent omhoog naar 58,75 kroon. Rond 11.50 uur noteert het aandeel zelfs meer dan 20 procent hoger op bijna 64 kronen.

Zoals Volvo eerder al aankondigde moet de beursgang de automaker zowat 25 miljard Zweedse kroon (2,5 miljard euro) opleveren. Dat geld wil het bedrijf onder andere investeren in zijn omschakeling naar uitsluitend elektrische auto's tegen 2030.

Volvo Cars is een dochter van Geely. Het Chinese autoconcern kocht Volvo Cars in 2010 van de Amerikaanse autobouwer Ford voor ongeveer 1,4 miljard euro. Geely blijft na de beursgang meerderheidsaandeelhouder met 83 procent.

