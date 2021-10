In zijn prospectus voor de beursgang waarschuwt de Zweedse autobouwer Volvo voor het aanhoudende tekort aan chips. De productiehaperingen zouden weleens langer kunnen aanslepen dan verwacht.

Volvo Cars wil vanaf donderdag 28 oktober een notering op Nasdaq in Stockholm. De beursgang zou tot 25 miljard kronen (circa 2,5 miljard euro) opleveren. In zijn prospectus waarschuwt De Zweedse autobouwer heel nadrukkelijk voor het tekort aan halfgeleiders. Door het tekort aan chips waren er nu al werkonderbrekingen tot en met het derde kwartaal van 2021 in alle Volvo-fabrieken. Dat leidde tot een verlies van productievolumes. Volvo zag zijn volumeverkoop in het derde kwartaal zakken tot 150.000 wagens, tegenover 181.000 wagens in het derde kwartaal van 2020. Dat is te wijten aan het tekort aan onderdelen. In het vierde kwartaal zou de volumeverkoop weer moeten groeien in vergelijki...

Volvo Cars wil vanaf donderdag 28 oktober een notering op Nasdaq in Stockholm. De beursgang zou tot 25 miljard kronen (circa 2,5 miljard euro) opleveren. In zijn prospectus waarschuwt De Zweedse autobouwer heel nadrukkelijk voor het tekort aan halfgeleiders. Door het tekort aan chips waren er nu al werkonderbrekingen tot en met het derde kwartaal van 2021 in alle Volvo-fabrieken. Dat leidde tot een verlies van productievolumes. Volvo zag zijn volumeverkoop in het derde kwartaal zakken tot 150.000 wagens, tegenover 181.000 wagens in het derde kwartaal van 2020. Dat is te wijten aan het tekort aan onderdelen. In het vierde kwartaal zou de volumeverkoop weer moeten groeien in vergelijking met het derde kwartaal van 2021.Ook de fabriek in Gent blijft heel voorzichtig. Met de voorraad chips kunnen de productieplanners maximaal drie weken vooruit kijken. Gent is, na Göteborg, de grootste fabriek van Volvo Cars, met een productiecapaciteit van 270.000 wagens en ruim 3700 werknemers.Volgens cijfers van IHS Markit Automotive Semiconductor, die het prospectus aanhaalt, werden door het tekort aan halfgeleiders wereldwijd 4 miljoen wagens minder geproduceerd in het eerste halfjaar van 2021. In het tweede halfjaar wordt door het tekort een wereldwijde daling van de productie met 3,4 tot 3,8 miljoen wagens verwacht. De totale verkoop van personenwagens bedroeg 68,4 miljoen wagens in 2020.Ook Volvo Cars zal door het tekort wellicht niet de productievolumes halen van het tweede halfjaar van 2020. Dat zal wegen op omzet en bedrijfswinst. "We kunnen niet zeggen wanneer die tekorten aan halfgeleiders van de baan zullen zijn. De toestand verbetert weliswaar, maar de productiehaperingen zouden langer kunnen aanslepen dan verwacht."Ook Rudi De Winter, de CEO van de beursgenoteerde producent van chips X-FAB, liet vorige week in Trends optekenen dat het tekort nog geruime tijd kan aanslepen. X-FAB haalt de helft van zijn verkoop uit chips voor auto's. "De markt van halfgeleiders in de auto-industrie groeide in het verleden gemiddeld met 4 tot 5 procent per jaar. Nu zien we een groei met ruim een tiende, tot zelfs 15 procent", meldde Rudi De Winter. "Het wagenpark groeit niet, maar er zitten extra elektronica in een wagen. En dat hangt allemaal samen met de groei van elektrische en plug-inhybride wagens. De autoproducenten zetten massaal in op de productie van elektrische wagens. Daarin zit ruim dubbel zoveel elektronica als in een wagen met een klassieke verbrandingswagen. In een Tesla zitten gemiddeld veertig van onze chips. Eén batterij bevat tot zestien chips."Ook de Zweedse autobouwer zet massaal in op elektrificatie. Het gros van de opbrengst van de beursgang steekt Volvo Cars in investeringen in elektrische wagens. Tot 2025 vloeit vier vijfde van het investeringsbudget aanhoudend naar elektrische wagens. In 2025 zou de helft van de verkoop bestaan uit volledig elektrische wagens. Vanaf 2030 bestaat de volledige productie uit volledig elektrische wagens. In de eerste helft van 2021 was een kwart (in Europa 41%) van de volumeverkoop van Volvo elektrisch en/of hybride (weliswaar geen 3% volledig elektrisch). Het model XC40, dat in Gent wordt gebouwd, was in zijn segment (hybride en 100% elektrisch) het derde best verkochte model in Europa. De fabriek in Gent bouwt twee volledig elektrische modellen: C40 en XC 40 Recharge.