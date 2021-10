De beursgang op vrijdag 29 oktober waardeert Volvo op circa 16 miljard euro. De Zweedse autobouwer is ook voor de helft eigenaar van het merk Polestar, dat elektrische wagens bouwt. Ook die zou naar de beurs gaan. Maar Volvo waarschuwt voor de eventuele impact op zijn beurskoers, gezien het mogelijk grote gewicht op de eigen waardering.

Initieel wou de Zweedse autobouwer 25 miljard kronen (circa 2,5 miljard euro) ophalen via de beurs. Maar die verwachtingen zijn verminderd tot 20 miljard kronen, liet Volvo gisteren weten. Dat kleeft een beurswaarde van 158 miljard kronen (circa 16 miljard euro) op Volvo. De autobouwer noteert vanaf vrijdag 29 oktober op Nasdaq in Stockholm.

Volvo is ook voor de helft de eigenaar van Polestar, een producent van sportievere elektrische auto's in het premiumsegment. Polestar werd in 2015 gekocht door Volvo. Tot dan verbouwde het merk Volvo-modellen tot racebolides. De auto's van Polestar worden in twee Chinese fabrieken van Volvo gemaakt. Het model dat vandaag wordt verkocht heet Polestar 2 en kost circa 59.000 euro. In 2020 werden er 10.000 van verkocht.Polestar wil volgend voorjaar zelf naar de Nasdaq-beurs in New York. Bij de voorstelling van die plannen, eind september, kreeg Polestar een waardering mee van circa 20 miljard dollar. En dus zou Volvo zijn belang in Polestar op ruim 10 miljard dollar kunnen waarderen. Eind augustus stond het belang in de boeken voor 372 miljoen dollar. Op het eerste gezicht lijkt dat een buitenkans voor een bijzonder riante meerwaarde. Maar in een bijgewerkte versie van zijn prospectus voor de beursgang, waarschuwt Volvo voor dat bedrag. Die waardering zou betekenen dat Polestar 56 procent uitmaakt van de beurswaarde van Volvo. Koersschommelingen van Polestar zouden daarom ook gevolgen kunnen hebben voor de koers van het Volvo-aandeel.Diverse waarnemers noemen de waardering duur. Polestar zelf vindt dat niet, en verwijst naar de waardering van andere elektrischewagenbouwers in het premiumsegment. Het groeimodel van Polestar lijkt behoorlijk sterk (zie tabelonderaan). In 2022 wordt de Polestar 3 gelanceerd. Later volgen nog modellen. Voor 2025 wordt een verkoop van 290.000 wagens en een omzet van bijna 18 miljard dollar vooropgesteld. Met die cijfers zou Polestar een van de snelst groeiende elektrische merken zijn. Vanaf 2023 zou Polestar ook niet langer verlies maken.Volgens het prospectus van Volvo zou Polestar later in de Amerikaanse fabriek van Volvo worden gebouwd. In de investeerderspresentatie van Polestar van eind september wordt ook de Volvo-fabriek in Gent vermeld als een potentiële kandidaat voor de assemblage van de Polestar 2.De wagen wordt in een twintigtal landen verkocht. In 2023 zouden dat er dertig landen moeten zijn.Een van de eerste landen was België. Volgens cijfers van de voertuigenvereniging Febiac verkocht Polestar tot einde september 657 wagens in ons land. Een sterke groei, want tot einde september 2020 bedroeg de verkoop 216 wagens.