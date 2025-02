Waarom nemen we WisdomTree Copper op in de voorbeeldportefeuille?

We hebben bij de opening van Euronext Parijs 75 deelbewijzen van de tracker WisdomTree Copper gekocht en zo opgenomen in de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen. Daarvoor hebben we de volgende argumenten.

Amerikanen hamsteren koper

· Het lijkt nog maar een kwestie van tijd alvorens president Donald Trump een invoerheffing op koper aankondigt. De Verenigde Staten zijn voor 45 procent van hun koperconsumptie afhankelijk van import, met als belangrijkste leveranciers Canada en Chili.

· Dat zorgt ervoor dat er sprake is van een grootschalige verhuis van kopervoorraden van de opslaghuizen van de London Metals Exchange (LME) naar de VS en doet de koperprijs stijgen.

Rooskleurige vooruitzichten

· Maar ook op de lange termijn zijn de vraagvooruitzichten uitstekend. Tegen 2035 zou de koperconsumptie 70 procent hoger liggen dan vandaag door onder meer de energietransitie, de uitbouw van 5G en AI-toepassingen (datacenters).

· We bezitten al een positie in de tracker Global X Copper Miners, waarmee we inspelen op kopermijnbedrijven, maar net als bij goud, zilver en uranium willen we ook in het metaal zelf belegd zijn. Vandaar de keuze voor de ETF WisdomTree Copper (ISIN-code GB00B15KXQ89), die op verschillende Europese beurzen (Londen, Parijs, Milaan) noteert.