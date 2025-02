Amerikanen hamsteren koper

De koperprijs klom de voorbije weken naar 4,8 dollar per pond, het hoogste peil sinds mei vorig jaar. De prijs van het basismetaal staat daarmee 16 procent hoger dan begin dit jaar. De recente stijging is niet zozeer fundamenteel gedreven, maar wel een gevolg van een dreigende tarievenoorlog.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met invoerheffingen op verschillende producten. Aluminium en staal kwamen al aan de beurt, maar over koper is nog niets beslist. De Verenigde Staten zijn voor 45 procent van hun koperconsumptie afhankelijk van de invoer. Chili en Canada zijn de grootste twee exporteurs van koper naar de VS. De tarievendreiging heeft een grootschalige verhuis van kopervoorraden richting de VS in gang gezet. De opslagplaatsen voor koper in London Metals Exchange (LME) lopen leeg, terwijl die in de Amerikaanse CME toenemen in anticipatie op de tarieven. Het prijsverschil tussen de CME en de LME is daardoor opgelopen naar 1.200 dollar per ton of ongeveer 0,55 dollar per pond, het hoogste niveau ooit.

Voor 2025 gaat de consensusverwachting uit van een globale koperproductie van 27,3 miljoen ton en een consumptie die daar 118.000 ton boven ligt. Een bescheiden deficit, dat de komende jaren verder zal uitdiepen omdat er in de tweede helft van dit decennium en later minder nieuwe mijnen worden geopend. Dat komt door een gebrek aan investeringen in nieuwe capaciteit.

Prima vooruitzichten

Op langere termijn zijn de vraagvooruitzichten uitstekend. BHP Group verwacht dat de globale koperconsumptie tegen 2035 zo’n 70 procent hoger zal liggen dan nu. Toepassingen in de energietransitie zullen tegen dan 23 procent van de vraag uitmaken tegenover slechts 7 procent nu. Het aandeel van de digitale sector (datacenters, AI en 5G) zal meer dan verdrievoudigen naar 6 procent en het gewicht van de autosector in de vraag zal bijna verdubbelen naar 20 procent.

In Europa is de WisdomTree Copper de grootste tracker die evolutie van de koperprijs schaduwt. Die repliceert de prestatie van de Bloomberg Copper-index en heeft bijna 1,3 miljard euro onder beheer. De ETF noteert op verschillende Europese beurzen met dezelfde ISIN-code GB00B15KXQ89. De beheerkosten bedragen 0,49 procent op jaarbasis. We nemen een eerste positie in deze tracker, naast onze positie in de Global X Copper Miners (ISIN-code IE0003EZ9E2Y3), een tracker die inspeelt op kopermijnbedrijven.