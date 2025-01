De goudprijs zal in 2025 verder stijgen, volgens de Wall-Street-analisten die de Financial Times bevroeg. De groei zal niettemin minder sterk zijn dan de indrukwekkende stijging van 27 procent vorig jaar.

De goudprijs zou tegen eind dit jaar 2.795 dollar per troyounce bedragen. Dat is een gemiddelde van de prognose die Wall-Street-banken gaven in een enquête van de Financial Times. Dat zou betekenen dat de goudprijs met ongeveer 7 procent zou stijgen in 2025.

Goud blijft profiteren van de goudaankopen door centrale banken wereldwijd die hun afhankelijkheid van de dollar verminderen sinds de Amerikaanse sancties tegen Rusland in 2022. De renteverlagingen van de Amerikaanse Federal Reserve zullen de Amerikaanse staatsschuld doen stijgen onder president Donald Trump, en ook de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne zullen de goudprijs naar verwachting verder opstuwen. Die factoren droegen vorig jaar al bij aan de grootste jaarlijkse winst van goud sinds 2010.

“We denken dat de interesse van centrale banken ook dit jaar een sterke basis voor de vraag zal zijn”, verwacht Henrik Marx, wereldwijd hoofd trading bij Heraeus Precious Metals. Het bedrijf voorspelt dat goud dit jaar een piek van 2.950 dollar per troyounce kan bereiken. Marx voegt eraan toe dat de tweede ambtstermijn van Donald Trump waarschijnlijk eveneens gunstig zal zijn voor de goudprijs. “Wat hij ook aankondigt, het zal de Amerikaanse staatsschuld verhogen, wat leidt tot een zwakkere dollar en meer inflatie. Dat is meestal een ideale mix voor goud.”

Meest pessimistische prognoses

Het World Gold Council stelde in een rapport dat de groei dit jaar “positief maar veel gematigder” zal zijn. De meest optimistische voorspelling onder de respondenten komt van Goldman Sachs, die verwacht dat de prijs tegen eind dit jaar 3.000 dollar zal bereiken, gedreven door de vraag van centrale banken en de verwachte renteverlagingen door de Fed.

De meest pessimistische prognoses kwamen van Barclays en Macquarie, die beide verwachten dat de goudprijs zal dalen naar ongeveer 2.500 dollar per troyounce tegen het einde van het jaar — een daling met ongeveer 4 procent tegenover vandaag. “Onze basisverwachting voor 2025 is dat goud aanvankelijk onder druk staat door de sterke Amerikaanse dollar, maar wordt ondersteund door verbeterde fysieke aankopen en de stabiele vraag van overheden”, schrijven de analisten van Macquarie in hun eindejaarsvooruitzicht.

‘De verkiezingsoverwinning van Trump in november creëerde een van de meest gunstige scenario’s voor goud vanwege de mogelijkheid op verhoogde Amerikaanse overheidsuitgaven en toenemende geopolitieke onzekerheid’

Wereldwijd kochten de centrale banken in de eerste negen maanden van vorig jaar 694 ton goud. De People’s Bank of China kondigde in november aan dat ze na een pauze van zes maanden de goudaankopen hervat.

De dalende Amerikaanse rentetarieven hebben bijgedragen aan de rally van goud in de tweede helft van vorig jaar. Het tempo van verdere renteverlagingen kan cruciaal zijn voor de vooruitzichten voor goud. De goudprijzen daalden licht nadat de Fed in december de rente had verlaagd, maar aangaf dat de kosten voor leningen in 2025 minder snel zullen dalen dan verwacht.

Momentumhandel

Omdat goud geen rente oplevert, profiteert het edelmetaal doorgaans van lagere rentetarieven, aangezien de alternatieve kosten van het aanhouden van goud daardoor lager zijn. “Inflatie en lage rentes zorgen ervoor dat je koopkracht verliest”, zegt de Nederlandse belegger Jeroen Blokland in een recent gesprek met Trends.be. In 2023 lanceerde Blokland het Blokland Smart Multi-Asset Fund, een fonds dat inspeelt op schaarste door te investeren in kwaliteitsaandelen, bitcoin en het goud. “Elk van die categorieën biedt bescherming tegen de inflatie en economische onzekerheid.”

De verkiezingsoverwinning van Trump in november creëerde een van de meest gunstige scenario’s voor goud vanwege de mogelijkheid op verhoogde Amerikaanse overheidsuitgaven en toenemende geopolitieke onzekerheid, zegt Michael Haigh, hoofd grondstoffenonderzoek bij Société Générale. “De handel waarbij beleggers inspelen op de prijsstijging — beter bekend als momentumhandel — wint opnieuw aan kracht, gecombineerd met geopolitieke spanningen, wat extra brandstof aan het vuur zal toevoegen”, zegt Haigh, die verwacht dat de goudprijs tegen het einde van dit jaar 2.900 dollar per troy ounce zal bedragen.

