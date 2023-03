Deficit bij cacao

In het lopende oogstjaar verwacht de International Cocoa Organisation een tekort aan cacaco, maar kleiner dan vorig oogstjaar.

De cacaoprijs schommelt sinds 2016 tussen 2.000 en 3.000 dollar per ton. De voorbije twaalf maanden was die vork kleiner met 2.200 tot 2.600 dollar. De voorbije weken zorgde de sterkere dollar voor een terugval. Het aanbod van cacao is sterk geconcentreerd in West-Afrika (70%). Ivoorkust en Ghana zijn de grootste producenten, gevolgd door Kameroen en Nigeria. Buiten West-Afrika hebben enkel Brazilië, Indonesië en Ecuador een noemenswaardig aanbod. Het gebied waar cacaobonen geteeld kunnen worden, is beperkt tot een smalle strook rond de evenaar. Dat maakt dat het marktevenwicht sterk afhankelijk is van lokale factoren. In het oogstjaar 2022, dat eindigde op 30 september, daalde het globale aanbod met 8 procent door tegenvallend weer in West-Afrika en lagere opbrengsten. Het aanbodtekort bedroeg 419.000 ton.

De International Cocoa Organisation (ICCO) verwacht ook voor het lopende oogstjaar een deficit, maar dat zou kleiner zijn. Fitch Ratings gaat uit van 78.000 ton. De ICCO voorspelt dat de productie in het lopende oogstjaar met 4 procent zal herstellen naar iets meer dan 5 miljoen ton. De instelling verwacht wel dat de voorraden dit jaar verder zullen afnemen met 3,5 procent naar 1,65 miljoen ton. Daarnaast is er bezorgdheid over de kwaliteit van de oogsten. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne is de aanvoer van kunstmest en bestrijdingsmiddelen beperkt en zijn de prijzen fors gestegen. Aan de vraagzijde zullen volgens de ICCO dit jaar 0,6 procent minder cacaobonen worden verwerkt tot cacaoboter. In het vierde kwartaal daalde het aantal verwerkte bonen in de Verenigde Staten met 8,1 procent. In Europa, de grootste markt, bleef de daling beperkt tot 1,7 procent. In Azië, de snelst groeiende markt, was er een status quo.

Tracker en hefbomen

Beleggers kunnen op de cacaoprijs inspelen via de tracker WisdomTree Cocoa. Die noteert op de beurs van Milaan in euro en op de London Stock Exchange in dollar. De ISIN-code is in beide gevallen JE00B2QXZK10, het tickersymbool COCO en de jaarlijkse beheerkosten 0,49 procent. De synthetische tracker schaduwt de evolutie van de Bloomberg Cocoa Subindex. Société Générale biedt ook hefboomproducten aan met cacaofutures als onderliggende waarde. Die noteren op Euronext Parijs en het aanbod bestaat zowel uit turbo long om in te spelen op een prijsstijging, als uit turbo short voor een prijsdaling.