Valuta in 2025: stabiel vooruitzicht voor Zwitserse frank

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we u de vooruitzichten voor de belangrijkste buitenlandse munten. Wat mag u verwachten voor de Zwitserse frank?

Terugblik op 2024

De Zwitserse economische groei lag onder het langetermijngemiddelde van 1,8 procent. De inflatie daalde naar 0,73 procent. Enkel in november was er een lichte stijging. De werkloosheid bleef laag. De rente bedraag 1 procent, net als in december 2022. De eerste maanden verloor de Zwitserse frank (CHF) wat terrein, wellicht door de onverwachte rentedaling. Over het hele jaar won ze anderhalve procent tegenover de euro.

De economie in 2025

We verwachten dat de economie zal groeien met ongeveer 1,7 procent. De Zwitserse Nationale Bank (SNB) zal wellicht immers de rente verder verlagen. Analisten van UBS verwachten al een renteverlaging in maart en juni 2025. De rente zou zo, in stapjes van een kwart procentpunt, naar 0,50 procent gaan. Dat geeft de economische groei een extra stimulans. De Zwitserse economie, in het bijzonder de farmaceutische sector, blijft goed gepositioneerd om te profiteren van een herstel in de wereldhandel.

De munt in 2025

Een renteverlaging zal de Zwitserse frank wat minder aantrekkelijk maken en een te sterke waardestijging tegengaan. Anderzijds zullen de geopolitieke spanningen nog veel meer risicoschuwe beleggers richting Zwitserland duwen. We verwachten dat de waarde ten opzichte van de euro en de dollar relatief stabiel blijft.