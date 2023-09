Volkswagen rijdt met de handrem op

Er heerst heel veel twijfel rond de toekomst van Volkswagen. Dus was het uitkijken naar de halfjaarcijfers. Die waren vrij solide, al voldeden de winstmarges niet aan de verwachtingen. Er volgde dan ook een negatieve koersreactie. Het aantal geleverde voertuigen steeg wel met 12,8 procent tot 4,37 miljoen, iets meer dan de verwachte 4,23 miljoen. De omzet nam in de eerste zes maanden met 18,2 procent toe, tot 156,26 miljard euro, dus meer dan het aantal verkochte wagens. Dat heeft te maken met hogere prijzen in combinatie met meer verkochte elektrische voertuigen. In het eerste halfjaar steeg het aantal geleverde elektrische voertuigen met 50 procent. Het maakt nu 7,4 procent uit van het aantal leveringen. Volkswagen is de marktleider in elektrische voertuigen.

Op de Capital Markets Day van enkele maanden geleden was voor de periode 2023-2027 een omzetgroei tussen 5 en 7 procent per jaar vooropgesteld. Daar zit VW ver boven, maar door de oorlog in Oekraïne was de eerste jaarhelft van 2022 absoluut geen geweldige periode. Het probleem zit in de winstgevendheid. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) nam in het tweede kwartaal toe tot 5,6 miljard euro (+18,6% op jaarbasis), maar de analistenconsensus lag op 6,09 miljard. De bedrijfswinstmarge (ebit-marge) klom weliswaar op jaarbasis van 6,8 naar 7,0 procent, maar de markt had op 8,5 procent gerekend. Het bewijst dat de groep werk heeft om haar doel van 9 tot 11 procent marge in 2030 te halen. Op de middellange termijn (2027) mikt het management op 8 tot 10 procent. De grootste uitdaging op de korte termijn wordt China, waar de grootste autobouwer van Europa zware concurrentie ondervindt. Een nieuwe strategische positionering moet daaraan verhelpen.





Conclusie

Het Volkswagen-aandeel noteert tegen bradeerprijzen: 3,5 (!) keer de verwachte winst 2023, 0,3 keer de omzet, 0,4 keer de boekwaarde. Daar komt een dividendrendement bovenop, dat richting 8 procent bruto evolueert. Bovendien is er de uiterst riante kaspositie, die ruim de helft de beurskapitalisatie dekt. En dan is er nog belang in Porsche (beurswaarde 93 miljard euro) dat de volledige beurswaarde dekt. Logisch dat het advies positief blijft.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 108,6 euro

Ticker: VOW3 GY

ISIN-code: DE0007664039

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 60,1 miljard euro

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2023: 3,5

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: 7,7%