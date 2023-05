Tip van de week: Mosaic

De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic beleefde een fenomenaal 2022. De teruggevallen meststoffenprijzen hakten stevig in op het aandeel, maar we zien het komende jaar flink wat herstelkansen.

De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic beleefde een fenomenaal 2022. De jaaromzet klom met 55 procent tot 19,1 miljard dollar (+120% tegenover 2020). De recurrente bedrijfskasstroom of rebitda (zonder eenmalige elementen) steeg met 73 procent tot 6,2 miljard dollar. De nettowinst sprong 120 procent hoger tot 3,6 miljard dollar, of omgerekend 10,06 dollar per aandeel. Die recordcijfers vielen finaal aanzienlijk lager uit dan de verwachtingen die analisten in de loop van 2022 koesterden: een jaaromzet van 21,9 miljard dollar en een nettowinst per aandeel van 14,1 dollar. 2022 geeft een dubbel beeld, waarbij de door de oorlog in Oekraïne aangedreven prijshausse na de piek in april overging in een stevige terugval. De potasprijs zakte van omtrent 1.200 dollar per ton naar 408 dollar, het niveau van het voorjaar van 2021. Bij de fosfaatmeststoffen ging het van een piek van 954 naar 620 dollar per ton. Die terugval mist zijn effect niet. De omzet daalde in het eerste kwartaal met 8 procent tegenover het eerste kwartaal van 2022 tot 3,6 miljard dollar. De rebitda viel met 46,5 procent terug tot 777 miljoen dollar en de nettowinst met 63,2 procent tot 434,8 miljoen dollar, of omgerekend tot 1,28 dollar per aandeel. De potasafdeling verkocht 1,9 miljoen ton (+6%), maar de gemiddelde verkoopprijs zakte van 582 naar 421 dollar per ton. De rebitda zakte van 651 miljoen naar 474 miljoen dollar. In december stopte Mosaic tijdelijk de productie in de Colonsay-potasmijn. Voorlopig volstaat de capaciteit in de goedkopere potasmijnen Esterhazy en Belle Plaine (samen 9 miljoen ton) om aan de vraag te voldoen.

In de fosfaatafdeling steeg de verkoop met 11 procent tot 1,8 miljoen ton, maar daalde de omzet van 1,8 miljard tot 1,7 miljard door de lagere gemiddelde prijzen (-15,2% tot 666 dollar per ton). De rebitda zakte van 632 miljoen tot 382 miljoen dollar. Hetzelfde beeld bij Mosaic Fertilizantes, de activiteiten in Latijns-Amerika: meer volume (2,1 miljoen ton tegenover 1,8 miljoen) en lagere prijzen (-20,9% tot 646 dollar per ton) die de omzet drukten van 1,5 miljard naar 1,3 miljard dollar. Door de verwerking van de dure hoge voorraden kromp de rebitda van 233 miljoen naar 3 miljoen dollar.

Mosaic investeert jaarlijks 1,3 à 1,4 miljard dollar in hoogrenderende interne optimalisaties of uitbreidingen, maar laat alle overblijvende vrije kasstromen volledig terugvloeien naar de aandeelhouders. Door de hausse van 2021 en 2022 verdubbelde het reguliere brutodividend op jaarbasis tot 80 dollarcent per aandeel. In maart kwam er een eenmalig brutodividend van 25 dollarcent per aandeel. Maar vooral werden de voorbije 18 maanden liefst 15 procent van het aantal uitstaande aandelen ingekocht en vernietigd. De beoogde afbouw van de langetermijnschuld met 1 miljard tot 3,4 miljard is sinds november afgerond. Dit jaar zal opnieuw zowat alle vrije kasstroom terugvloeien naar de aandeelhouders (608 miljoen in het eerste kwartaal), al zullen de bedragen vanaf nu aanzienlijk lager liggen. De sectorfundamenten blijven sterk door de laagste verhouding tussen de wereldwijde voorraden aan granen en oliezaden tegenover het verbruik sinds 25 jaar. Na een jaar van minder bemesting zal die factor samen met de lagere meststoffenprijzen de vraag ondersteunen. In Europa viel de lente tegen, maar in de Verenigde Staten zag Mosaic 20 procent meer vraag in maart en april, een herstel dat later dit jaar zou doortrekken in Brazilië en Azië.





Conclusie

De teruggevallen meststoffenprijzen hakten stevig in op het aandeel van Mosaic, dat bijna 55 procent onder de piek van april 2022 noteert. Tegen 7 keer de verwachte winst voor 2023 en 8 keer de verwachte winst voor 2024 is de waardering opnieuw aantrekkelijk. Het aandeel nadert een belangrijk technisch steunniveau. We zien het komende jaar flink wat herstelkansen.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 35,79 dollar

Ticker: MOS US

ISIN-code: US61945C1036

Markt: New York

Beurskapitalisatie: 11,9 miljard dollar

K/w 2022: 3,5

Verwachte k/w 2023: 7

Koersverschil 12 maanden: -38%

Koersverschil sinds jaarbegin: -18%

Dividendrendement: 2,2%