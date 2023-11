Beleggingstip van de week: Corteva

Corteva, wereldwijd actief als aanbieder van oplossingen voor zaden en gewasbescherming voor de landbouw, heeft sinds het afgesplitst is van DowDuPont in 2019 een eigen beursnotering. Het heeft technologieën in huis die de weerstand verbeteren tegen onder meer insecten, weersomstandigheden en ziekten, en ook herbiciden en insecticiden. Zaden leverden 51 procent van de 17,5 miljard dollar omzet in 2022, gewasbescherming 49 procent. De belangrijkste markt, met 48 procent van de omzet, is de Verenigde Staten, gevolgd door Latijns-Amerika, goed voor een kwart van de omzet. De gewasbeschermingsdivisie groeide tot 2022 aanzienlijk sneller dan de zaadactiviteiten, door een sterkere volumegroei en prijsverhogingen.

Corteva is sterk afhankelijk van de cyclische landbouwsector. Momenteel gaat het daarmee minder goed in Zuid-Amerika, vooral in Brazilië. In oktober gaf het bedrijf een omzetwaarschuwing door voorraadafbouw van de boeren. Na de bekendmaking van de derdekwartaalcijfers op 9 november ging de koers met bijna 9 procent onderuit. De omzet bleek met 9 procent gedaald, naar 2,6 miljard dollar.

Positief is dat Corteva de eerdere (verlaagde) outlook bevestigde. Dat is vooral te danken aan de brede portefeuillespreiding; zaad is de reddende engel in een jaar dat gewasbescherming onder grote druk staat. Dat laatste verklaart ook de outperformance van Corteva ten opzichte van zijn concurrent FMC, dat vorig jaar juist dankzij de sterke markt voor gewasbescherming betere groeicijfers wist te overleggen. De analisten blijven, ondanks de lagere koersdoelen, overwegend positief over zowel FMC als Corteva.

Net als FMC betaalt Corteva een jaarlijks groeiend dividend, maar er zijn flinke verschillen. Corteva betaalt pas sinds 2019 een dividend, toen het afsplitste van de dividendkampioen Dow Chemical. Die keerde al sinds 1904 een dividend uit aan de aandeelhouders. De dividendgroei bleef bij Corteva ruim achter op die bij FMC, waar bovendien het dividendrendement hoger ligt: 4,5 procent tegen 1,6 procent voor Corteva. Dat heeft deels te maken met de veel grotere koersdaling voor FMC sinds deze zomer. Corteva verhoogde dit jaar voor het derde jaar op rij het dividend met 6,7 procent, naar 0,16 dollar per kwartaal. FMC verhoogt het dividend al vijf jaar op rij, met gemiddeld 10 procent over die periode.

Door zijn sterke dividendbeleid en de lagere waardering verkozen we FMC boven Corteva voor onze dividendportefeuille. De vraag is echter of FMC in december, zoals gebruikelijk, zijn dividend weer verhoogt, gezien de vrij serieuze problemen en de grote onzekerheid. Voor Corteva ligt dat anders. Naast een aanzienlijk lager dividendrendement is ook de pay-outratio (in 2022 bij FMC en Corteva 36%) momenteel een stuk lager. Bovendien beschikt Corteva over een schuldvrije balans.





Conclusie

De koerstik levert een koopkans op voor Corteva. Ondanks de lagere winstprognose met een geschatte k/w van iets meer dan 16 is het nog erg aantrekkelijk gewaardeerd. Op de lange termijn blijven de vooruitzichten prima. Net als FMC beschikt Corteva over een sterke portefeuille handelsmerken en patenten, en wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel. We verwachten dat Corteva volgend jaar zijn dividend met minstens 6 procent en mogelijk meer optrekt, en dat de vrije kasstroom de volgende jaren doorgroeit naar recordniveaus. In het onwaarschijnlijke geval dat FMC zijn dividend toch verlaagt, komt het veel te ver weggezakte Corteva ook voor de portefeuille in beeld als vervanger.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 46,283 dollar

Ticker: CTVA US

ISIN-code: US22052L1044

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 32,61 miljard dollar

K/w 2022: 17,5

Verwachte k/w 2023: 16

Koersverschil 12 maanden: -31%

Koersverschil sinds jaarbegin: -21%

Dividendrendement: 1,6%