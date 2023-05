Sterke VS en zwak Europa voor Ahold Delhaize

De supermarktketen heeft in Europa nog altijd last van hoge energiekosten en ook de stakingen in ons land drukten de marge.

Ahold Delhaize is dit jaar goed uit de startblokken geschoten. De omzet in het eerste kwartaal bedroeg 21,6 miljard euro, een toename van 6,3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het voor uitzonderlijke elementen aangepaste bedrijfsresultaat steeg met 0,9 procent bij constante valuta’s naar 864 miljoen euro. De ebit-marge kwam uit op 4,0 procent. Daarmee ligt de retailer op schema om de doelstelling van een winstmarge van minimaal 4 procent te behalen in 2023.

Vooral in de Verenigde Staten (62% van de omzet; 75% van de bedrijfswinst) werden goede zaken gedaan. De activiteiten bij Food Lion, Stop & Shop, Giant en Hannaford brachten een ebit-marge van 4,8 procent op. Dat is een stijging van 0,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.

Europa stelde enigszins teleur. De supermarktketen heeft in die regio nog altijd last van hoge energiekosten en ook de stakingen in ons land drukten de marge. Daardoor werd in Europa slechts een winstmarge van 2,8 procent behaald.

Onder aan de streep bleef een winst per aandeel van 0,61 euro (+10,5%) over. In een toelichting liet het management weten te mikken op een vrije kasstroom van circa 2 miljard euro. In 2022 bedroeg de vrije kasstroom 2,2 miljard. In het eerste kwartaal werd voor 205 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht.

Ahold Delhaize kondigde in maart het plan aan 128 Belgische winkels in eigen beheer te verkopen aan zelfstandigen met grote sociale onrust tot gevolg. In de afgelopen vijf jaar was er bij de eigen winkels in België sprake van een omzetkrimp van gemiddeld circa 1 procent per jaar, terwijl de omzet bij 636 zelfstandige winkels jaarlijks ruim 3 procent aandikte. Ahold Delhaize heeft in Europa 5.608 winkels, waarvan er 2040 geëxploiteerd worden door franchisenemers.

Conclusie

Ahold Delhaize beschikt over prijszettingsmacht en plukt de vruchten van de investeringen die het de voorbije jaren heeft gedaan in de vernieuwing van zijn winkels. Bij een geschatte koers-winstverhouding voor dit jaar van 13 blijft het advies koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 31,02 euro

Ticker: AD NA

ISIN-code: NL0011794037

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 30,26 miljard euro

K/w 2022: 13

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: +16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +15%

Dividendrendement: 3,4%