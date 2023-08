Overnamespeculatie bij Disney

Met de lopende kostenbesparingen en de aangekondigde prijsstijgingen is er potentieel voor aanzienlijke winststijgingen.

De Walt Disney Company heeft zijn financiële resultaten over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2023 bekendgemaakt. De evolutie van het aantal abonnees bij Disney+ stelde de markt teleur. Het aantal abonnementen is blijven steken op 146,1 miljoen, terwijl analisten een stijging naar 154,8 miljoen hadden verwacht. De voorspelde omzet voor het derde kwartaal was 22,51 miljard dollar, maar Disney rapporteerde een omzet die 198 miljoen dollar lager lag.

Desondanks maakte het aandeel Disney afgelopen donderdag een aanzienlijke sprong (+4,9%), waardoor het zelfs de grootste stijger in de S&P500-index was. Beleggers raakten overtuigd van Disney’s inspanningen om de winstgevendheid van het bedrijf te vergroten, in plaats van uitsluitend te focussen op maximale groei op de lange termijn.

Een jaar geleden leed Disney+ nog een verlies van een miljard dollar in één kwartaal, maar door streng kostenbeheer kon dat afgelopen kwartaal worden teruggebracht tot 512 miljoen. Bovendien kondigde Disney aan dat de prijzen voor de meeste Disney+-abonnementen met 27 procent zouden stijgen.

Er is speculatie ontstaan over een mogelijke overname van Disney door een groter bedrijf, zoals Apple. Tijdens een analistenbijeenkomst merkte CEO Bob Iger op dat speculaties daarover moeten worden afgewogen met de internationale regelgevende instanties in gedachten.

Conclusie

Disney blijft in de voorbeeldportefeuille. Met de lopende kostenbesparingen onder leiding van Iger en de aangekondigde prijsstijgingen, is er potentieel voor aanzienlijke winststijgingen. De verhouding tussen de omzet en de beurswaarde staat bovendien op het laagste niveau van het afgelopen decennium (1,8). Dat betekent dat Disney momenteel goedkoper wordt verhandeld dan tijdens de marktcrash van 2020 als gevolg de uitbraak van de covid-19-pandemie die Disney dwong de pretparken te sluiten. Dat is een kenmerk dat slechts weinig grote bedrijven kunnen claimen en het aandeel tot een belangrijke herstelkandidaat maken.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 86,35 dollar

Ticker: DIS US

ISIN-code: US2546871060

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 157,78 miljard dollar

K/w 2022: 38

Verwachte k/w 2023: 30

Koersverschil 12 maanden: -24%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4%

Dividendrendement: –