Nestlé beschermt zijn winstmarges

Ondanks forse prijsverhogingen blijven de verkopen bij Nestlé op peil. Zo kan het voedingsmiddelenconcern de kosteninflatie pareren en de winstmarges beschermen.

Nestlé pakte uit met een sterke tradingupdate over het eerste kwartaal. De omzet steeg met 5,6 procent naar 23,5 miljard Zwitserse frank. Daarbij lag de autonome groei op 9,3 procent, terwijl analisten gemiddeld genomen uitgingen van 7,2 procent. Om de significante kostenstijgingen te compenseren verhoogde het bedrijf de prijzen met 9,8 procent. Toch viel het effect op de afzet mee. De autonome omzetgroei exclusief prijsverhogingen lag op -0,5 procent. Dat is een stuk beter dan de -2,6 procent in het vierde kwartaal, waar beleggers toen negatief op reageerden.

Dat Nestlé de prijzen fors kan optrekken zonder al te veel volumeverlies, illustreert de sterke marktpositie van het Zwitserse concern. Prijsverhogingen zijn noodzakelijk om de brutomarge uit het slop te trekken. Die is vorig jaar vanwege de hoge kosteninflatie met 260 basispunten (2,6%) gedaald naar 45,2 procent.

De onderneming geeft geen concrete winstcijfers, maar handhaaft wel de verwachting voor het hele jaar: een autonome omzetgroei van 6 tot 8 procent en een onderliggende operationele winstmarge van tussen 17 en 17,5 procent. Dat moet resulteren in een toename van de winst per aandeel in constante valuta met 6 à 10 procent, in lijn met de langetermijndoelen voor 2025. Tegen die tijd wil Nestlé ook terugkeren naar een ebit-marge van 17,5 tot 18,5 procent, waar die vorig jaar bleef steken op 17,1 procent.

Conclusie

Het bedrijf blijft ook snoeien in de merkenportfolio, waarbij de focus steeds meer is gericht op snelgroeiende productcategorieën als koffie, dierenvoeding en dieetvoeding. Daardoor kan Nestlé harder blijven groeien dan zijn sectorgenoten Unilever en Danone. Onze winstraming voor 2023 van 5,16 Zwitserse frank per aandeel kan blijven staan. Voor een defensief groeiaandeel blijft Nestlé aantrekkelijk gewaardeerd tegen koers-winstverhouding van 22,5.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 113,70 Zwitserse frank

Ticker: NESN SW

ISIN-code: CH0038863350

Markt: Zürich

Beurskapitalisatie: 303,57 miljard Zwitserse frank

K/w 2022: 23,5

Verwachte k/w 2023: 22,5

Koersverschil 12 maanden: -10%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4%

Dividendrendement: 2,4%