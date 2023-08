ING maakt gezonde winstsprong

In het tweede kwartaal steeg de winst van ING met 83 procent naar 2,2 miljard euro, een toename met 35 procent tegenover een kwartaal eerder.

Aan de batenkant kreeg ING nog een extra boost dankzij de 164 procent hogere overige inkomsten van 785 miljoen euro. Maar de bank maakte vooral indruk aan de kostenkant. De operationele kosten bleven stabiel op 2,5 miljard euro. De toezichtskosten van 91 miljoen euro lagen 58 procent lager dan in het eerste kwartaal en 93 procent lager dan een jaar eerder. Daarnaast zette de bank slechts 98 miljoen euro (-36%) opzij voor mogelijk oninbare leningen. Dat is een signaal dat ING nog geen last heeft van de verzwakkende Nederlandse economie. Dankzij de hoge kwartaalwinst steeg de kapitaalbuffer CET1 ondanks de reservering voor dividenduitkeringen tot 14,9 procent, ruim boven de eigen doelstelling van 12,5 procent. ING heeft zo veel ruimte om boven op het dividend (50% van nettowinst) meer vermogen door te schuiven naar de aandeelhouders.





Conclusie

De prognose voor de winst per aandeel gaat naar 1,90 euro en het verwachte dividend wordt 0,95 euro per aandeel (7,3% rendement). Het kostenbeleid, de hoge netto rente-inkomsten en de ruime kapitaalbuffer wijzen erop dat het riante dividend ook na 2023 houdbaar is. Met het positieve signaal van de lage toevoeging aan de stroppenpot geeft dat de doorslag voor een koopadvies.